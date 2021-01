Le DC Extended Universe est sur le point de démarrer un redémarrage après de mauvaises réceptions de films comme ‘Batman v Superman: l’aube de la justice’, ‘Suicide Squad’ et ‘Justice League’, donc le film de ‘Le flash’ servira à donner lieu à un réarrangement au sein de la franchise, en plus de présenter à nouveau Michael Keaton comme Batman, mais apparemment ce ne sera pas la seule version du Dark Knight que nous verrons et un fan art récent de Timothée Chalamet dans ‘Batman Beyond’ nous fait imaginer à quoi ressemblerait une version live-action.

‘Batman au-delà’ était une série animée qui présentait une version plus ancienne de Bruce Wayne laissant le manteau du personnage à Terry McGinnis et malgré le fait que la série ait eu trois saisons, c’était dans le goût du public, puisque certaines bandes dessinées de ce personnage ont même été publiées et que beaucoup de rumeurs ont été faites sur un film d’action réelle, où la version adulte de Bruce Wayne serait celle de Michael Keaton.

A travers ses réseaux sociaux, l’artiste numérique SPDRMNKYXXIII, a présenté un fan art de Timothée Chalamet dans ‘Batman Beyond’, ce qui nous montre à quoi ressemblerait cet acteur dans le rôle de Terry McGinnis, car l’acteur a été choisi par les fans comme le candidat idéal pour ce rôle.

Jusqu’à présent, il n’y a pas d’autres informations sur une possible version live-action de “ Batman Beyond ”, mais la récente nomination de Michael Keaton en tant que Batman canonique du DCEU Il nous a fait imaginer qu’il est très probable que cette ligne soit suivie pour continuer avec le personnage et laisser le manteau à un autre acteur et quelle meilleure façon de le faire avec une grande demande des fans pour faire ce live-action.