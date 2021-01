L’industrie cinématographique mondiale souffrant de retards, les films qui sont arrivés en salles commencent leur carrière pour le plus grand prix du cinéma, parmi lesquels «Wonder Woman 1984» est à la recherche d’une nomination aux Oscars.

Jusqu’au moment, peu de films basés sur des bandes dessinées ont été considérés pour une statuettesurtout dans les grandes catégories, mais les études ont eu du mal à fournir de la qualité.

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) a eu la première adaptation qui a été nominée pour le meilleur film pour ‘Black Panther’, mais ce n’était pas un gagnant, la même histoire s’est produite avec DC et ‘Joker’.

‘Wonder Woman 1984’ cherche à être nominé pour un Oscar, le studio Warner Bros. ayant présenté le film pour être considéré dans toutes les catégories des 93 Oscars, dont Meilleur film et Meilleure actrice pour Gal Gadot.

La présentation intervient au milieu d’une réception critique très divisée sur Rotten Tomatoes, où la production de DC Films a été privée de sa distinction Certified Fresh, suite à sa sortie simultanée en salles et sur le service de streaming de HBO Max.

La nouvelle intervient deux semaines après la confirmation du troisième volet de l’héroïne avec Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins.

Warner demande aux membres de l’Académie d’envisager de nommer “ Wonder Woman 1984 ” pour le meilleur film au nom de plusieurs nominés, dont les producteurs Deborah et Zack Snyder, le meilleur réalisateur pour Jenkins et le meilleur scénario adapté pour Jenkins, Geoff Johns et Dave Callaham.

Dans les catégories d’acteur, Gadot est présenté pour la meilleure actrice, Kristen Wiig, Robin Wright et Connie Nielsen pour la meilleure actrice dans un second rôle, et Chris Pine et Pedro Pascal pour le meilleur second rôle. D’autres campagnes pour votre considération incluent la meilleure photographie; Meilleur montage de film, meilleure conception de costumes et meilleure musique.

Il s’agira d’attendre de voir combien de nominations le film obtiendra dans le prochain volet des Oscars.