Le redémarrage de The Dark Knight est actuellement en post-production, avec Robert Pattinson et la direction de Matt Reeves, qui lors du dernier DC FanDome nous a donné son premier aperçu, qui montrait un personnage beaucoup plus sombre et plus violent que les adaptations passées de Christopher Nolan et Zack Snyder, mais apparemment, cette version pourrait suivre les traces de “ Joker ” et très probablement “ The Batman ” sera classé R.

“ The Batman ” sera une nouvelle version du justicier de Gotham, qui se déroulera en dehors de l’univers étendu de DC et a connu plusieurs revers, allant du faible poids de Robert Pattinson, arrêter ses enregistrements pour la pandémie et que Pattinson lui-même a été testé positif pour Covid-19, mais malgré les revers, ses enregistrements ont finalement pris fin il y a quelques jours.

Apparemment, la nouvelle version en cours de préparation pourrait être plus violente, car selon les propos de l’informateur Daniel Richtman, ‘The Batman’ sera classé R, car ils considèrent que ce film a cette classification pour essayer de reproduire le succès de ‘Joker’, mais jusqu’à présent, on ne sait pas si cela sera pris en compte, puisque tous les films Warner de 2021 seront amenés simultanément sur la plateforme de HBO Max et peut-être que cela dépend de la collection des différents films et si elle est favorable, ils pourraient la considérer comme destinée à un public plus restreint.

Si cela est vrai, “ The Batman ” serait la première adaptation de ce héros avec cette note, car les adaptations passées, bien qu’elles soient une version plus mature, ne sont pas devenues une note R, car elles ont toujours cherché à toucher tous les publics, il ne reste plus qu’à attendre sa prochaine date de sortie 4 mars 2022.