Après la publication des premières images officielles du redémarrage de l’adaptation cinématographique, les fans se sont demandé quand ils verraient la première bande-annonce, maintenant la date de sortie possible de la bande-annonce de “ Mortal Kombat ” a été annoncée.

L’information a été publiée par la société de production New Line Cinema, même si on ne sait pas si c’était accidentellement ou complètement exprès.

Quelques mois avant la première, très peu de détails ont été révélés sur le film, réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan et Todd Garner, Le film mettra en vedette Ludi Lin, Jessica McNamee, Joe Taslim et Hiroyuki Sanada, qui jouent respectivement Liu Kang, Sonya Blade, Sub-Zero et Scorpion.

Plus précisément, le compte Instagram officiel de New Line Cinema, qui produit le redémarrage, a révélé la date de sortie possible de la bande-annonce de ‘Mortal Kombat’ en répondant à l’un de ses fans dans son post Instagram.

“Février!“était la seule chose à laquelle le compte a répondu, en cas de doute sur le moment où cette première avance pourrait arriver, ce qui a immédiatement conduit les fans à imaginer le Super Bowl LV comme une date possible qui se tiendra le dimanche 7 février 2021.

Jusqu’à présent, certains des personnages qui participeront à la suite ont été révélés, soit avec les images publiées, soit avec le synopsis, mais il y a encore de nombreuses surprises qui pourraient être révélées.

«Le combattant d’arts martiaux mixtes Cole Young, habitué à se faire battre pour de l’argent, ignore son héritage, ou pourquoi l’empereur de l’Outworld Shang Tsung a envoyé son plus grand guerrier, Sub-Zero, un cryomancien d’un autre monde, pour traquer Cole. pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte la même étrange marque de dragon avec laquelle Cole est né », commence le synopsis.

Cole Young se retrouve bientôt dans le temple de Lord Raiden, un ancien dieu et protecteur de Earthrealm., qui accorde un refuge à ceux qui portent la marque. Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers chevronnés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire renégat Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld.

La date de sortie de ‘Mortal Kombat’ sera le 16 avril, à la fois sur HBO Max et dans les salles.