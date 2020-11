Le tournage sur Dark Knight continue de s’éloigner des problèmes et des retards causés par la pandémie de coronavirus, mais il semble qu’il pourrait enfin atteindre la fermeture de la production, car il a été révélé que une partie du casting de «The Batman» a terminé le tournage il y a quelques jours.

Il faut se rappeler que le tournage avant l’épidémie de Covid-19 a pris un quart du film, dont une partie pouvait être vue dans la première bande-annonce révélée lors de l’événement FanDome. Six mois après la suspension pour cette éventualité, Warner Bros. a donné le feu vert pour redémarrer le projet, mais plus tard, ils ont tout arrêté pendant 14 jours. parce que l’un de ses membres a été testé positif pour le virus.

En tant que méchant de Gotham, Bruce Wayne a pu vaincre le coronavirus et la production a poursuivi son tournage au Royaume-Uni et à Chicago où des plans d’une scène de poursuite ont été réalisés, mais après un travail acharné, ils se rapprochent de plus en plus du fin du projet, car il a été informé que une partie du casting de «The Batman» a terminé le tournage.

Il ne s’agit pas des acteurs principaux mais des artistes qui incarnent le groupe de membres de gangs qui apparaissent dans le premier aperçu, car à travers leurs réseaux sociaux ils ont rapporté avoir conclu leur participation, “C’est une fin pour les garçons”; «Batman est emballé pour l’intimidateur qui pleure. Rendez-vous en 2022 », ont été quelques-uns des commentaires des acteurs.

“ The Batman ” racontera les premières années du super-héros où il devra résoudre une mystérieuse affaire qui le mènera au maximum du monde criminel de Gotham, où il rencontrera plusieurs de ses futurs ennemis, en plus de se frayer un chemin en tant que meilleur détective de DC , pour ce qui est de Sa première aura lieu le 4 mars 2022.