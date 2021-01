Le Marvel Cinematic Universe (MCU) est prêt à étendre sa franchise avec plus de personnages et selon les rumeurs, certaines stars de la saga des “ Defenders ” reviendraient, alors pour clarifier tout cela, le président de Marvel Studios, Kevin Feige a parlé de la retour de Luke Cage et Jessica Jones.

Ce week-end, la nouvelle a commencé à circuler sur les réseaux sociaux selon laquelle l’actrice Krysten Ritter jouerait à nouveau le détective Jessica Jones pour la série “ She-Hulk ”, qui est déjà en développement, bien que la même célébrité ait déclaré dans le 2019 qu’il hésitait à jouer ce rôle après l’annulation du live-action produit par Netflx.

Cependant, Feinge s’est entretenu ce week-end avec Deadline pour promouvoir la nouvelle série de “ WandaVision ” et a par ailleurs précisé qu’il y a une grande possibilité de retour de Luke Cage et Jessica Jones, car il n’est fermé à aucune possibilité que cela se produise. : “Eh bien, vous avez certainement vu ce que nous avons annoncé au Comic-Con il y a un an et demi et au Disney’s Investor Day il y a quelques semaines, c’est donc notre objectif, mais je suis chez Marvel depuis assez longtemps pour dire jamais. rien”.

Il faut se rappeler que toutes les séries qui composaient l’univers des ‘Defenders’ comme ‘Daredevl’, ‘Jessica Jones’, ‘Iron Fist’, ‘Punisher’ et ‘Luke Cage’ ont été annulées, en raison de la relation entre Netflix et Marvel Les studios ont pris fin parce que la maison de Mickey Mouse a lancé sa propre plateforme de streaming: Disney +.

De la même manière, on a parlé du retour de Charlie Cox en tant que Matt Murdock / Daredevil pour ‘Spider-Man 3’ en tant qu’avocat de Peter Parker, bien que les rumeurs de cette participation deviennent de plus en plus fortes, il n’y a pas eu de confirmation de la part. des études bien qu’également l’acteur a démontré son intérêt à revenir comme ce personnage.