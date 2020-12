Warner Bros. Pictures a annoncé les dates de sortie de trois de ses futures sorties en salles: ‘Furieux‘, «Coyote vs. Acme ‘ et la comédie musicale ‘La couleur pourpre’. Tous ces films arriveront en 2023 comme l’a annoncé Toby Emmerich, président de Warner Bros. Pictures Group.

Nous commençons par le film écrit, réalisé et produit par George Miller, ‘Furieux‘, préquelle et / ou spin-off de’ Mad Max: Fury Road ‘qui racontera les origines du personnage joué par Charlize Theron. Avec une sortie prévue le 23 juin 2023, le film mettra en vedette Anya Taylor-Joy dans le rôle-titre accompagné de Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II.

Ce même été, Warner Animation Group (WAG) sortira l’hybride live-action-animation, ‘Coyote contre Acme’, dans une sortie prévue pour le 21 juillet 2023. Du réalisateur de «Ninja Turtles: Out of the Shadows», Dave Green, comme son titre l’indique, le film racontera comment le Coyote entreprend son combat particulier contre Acme, la société fictive de celui où le Coyote obtient ses appareils complexes pour tenter de capturer le Road Runner. James Gunn est co-auteur de ce film inspiré d’un article fictif du magazine new-yorkais écrit par Ian Frazier.

Concernant le long métrage musical ‘La couleur pourpre’, il sortira en salles dans le monde entier le 20 décembre 2023. Basé sur le livre d’Alice Walker, le film de 1985 et la comédie musicale de Broadway en même temps, le film sera réalisé par Blitz Bazawule («Black is King ‘) à partir d’un scénario écrit par Marcus Gardley. La production sera assurée par Oprah Winfrey pour Harpo Films, Steven Spielberg pour Amblin Entertainment, Scott Sanders et Quincy Jones, avec une partition qui comprendra la musique et les paroles de la comédie musicale de Brenda Russell, Allee Willis et Stephen Bray.