La pandémie continue de faire des ravages dans l’industrie et, bien sûr, les grands blockbusters ont également été touchés. Maintenant, Dave Bautista parle du calendrier des studios Marvel et de la façon dont la crise sanitaire les a obligés à apporter plusieurs changements.

Dave Bautista comme Drax.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, l’acteur qui joue Drax the Destroyer a déclaré ce qui suit concernant les ajustements intervenus dans les dates de lancement des prochains projets de La Casa de las Ideas:

«Je pense qu’il est normal de dire que nous entrerons en production à la fin de l’année prochaine. J’ai vu un scénario à un stade précoce, alors que nous allions tous comme prévu et que James Gunn était toujours impliqué avant que les choses ne deviennent folles. Je pense que parce que tout le calendrier de Marvel a changé – en raison du verrouillage de la pandémie et des retards des Gardiens – ces histoires [que yo vi en el primer guion] ont changé et ne se connecteront plus comme initialement prévu. Évidemment, nous avons perdu Chadwick Boseman et je ne sais pas où cela laisse Black Panther. La réponse courte est que je n’ai pas lu de nouveau script. “

En résumé, ce que l’acteur voulait clarifier, c’est qu’il y avait des histoires qui allaient être directement liées à la nouvelle aventure de Star-Lord et de la compagnie, mais en raison des retards constants de cette production, et probablement d’autres productions, des changements sont maintenant attendus dans le récits originauxBien qu’il n’ait pas été précisé dans quelle mesure ces adaptations transformeront la franchise.

Il est important de mentionner que, le mois dernier, Gunn lui-même a confirmé qu’il avait déjà fini d’écrire Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et que, s’il y avait des changements, ce serait minime. En tout cas, il faut beaucoup de temps pour connaître les décisions qui ont été prises concernant l’évolution du récit du prochain film.

Il est curieux que l’ex-combattant ait mentionné Black Panther. On sait qu’avec la mort de Boseman, le studio s’est mis au travail à la recherche d’un successeur pour diriger le deuxième opus solo situé à Wakanda, mais rien n’a encore été officiellement annoncé. Se pourrait-il que le roi T’Challa ait été prévu de croiser le chemin des héros cosmiques?

Les Gardiens de la Galaxie sont sur le point de sortir leur troisième film.

C’était la mise à jour de Dave Bautista sur le calendrier Marvel. En attendant plus de détails, rappelons-nous quels seront les prochains projets du studio dans les cinémas et le streaming.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky et de Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.