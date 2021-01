Dans une récente interview avec EW, la star de ‘Guardians of the Galaxy’ Dave Bautista a confirmé qu’il allait initialement être dans le film de James Gunn ‘The Suicide Squad’. Cependant, l’acteur a fini par décliner sa participation en faveur du film de zombies de Zack Snyder, ‘Armée des morts».

L’acteur a révélé qu’au début il n’était pas intéressé par le projet Netflix, mais tout a changé lorsque Snyder l’a contacté. Baptista a expliqué qu’il avait immédiatement changé d’avis lorsqu’il avait enfin eu l’occasion de lire le scénario:

“Au début, j’ai dit que je n’étais pas intéressé”, a déclaré Bautista. “J’avais cette puce sur mon épaule et je cherchais [papeles dramticos] juteux. Ensuite, j’ai lu le script et il était beaucoup plus profond et plus stratifié que je ne le pensais. Et aussi, pour être franc, je voulais travailler avec Zack [Snyder]”.

Écrit par Joby Harold et Shay Hatten à partir d’une histoire de Snyder, le casting est composé de Dave Bautista, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Raul Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighfer, Samantha Win, Rich CetroneyGarrett Dillahunt.

Le film se déroule dans une ville de Las Vegas dans la quarantaine en raison d’une épidémie de zombies. Un homme (Bautista) s’y rend pour sauver sa fille avec l’aide d’un groupe de mercenaires, qui, au passage, ont l’intention de profiter de la situation pour commettre l’un des plus grands vols de l’histoire.

Le réalisateur travaille sur ce projet depuis 2007, d’abord avec Warner Bros.et plus tard avec Netflix, d’où ils n’ont épargné aucune dépense, avec un budget d’environ 70 à 90 millions de dollars.

Le dernier film de genre zombie pour le réalisateur était «Dawn of the Dead» (2004), avec Sarah Polley, Ving Rhames et Michael Kelly entre autres. Depuis, il est resté proche des histoires de bandes dessinées avec des films comme «300», «Watchmen», «Man of Steel», «Batman V Superman: Dawn of Justice» ou «Sucker Punch».

Voici quelques images du film où l’on peut voir une grande partie de la distribution principale.