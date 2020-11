David Prowse, qui a joué Darth Vader dans la trilogie originale de Star Wars, est devenu un avec la Force le week-end dernier. À 85 ans, le Britannique est décédé après une courte période de maladie, laissant derrière lui plus de 70 crédits en tant qu’acteur de cinéma et de télévision. Cependant, il ne fait aucun doute que son rôle le plus mémorable est celui du seigneur Sith masqué de la franchise intergalactique, considéré comme l’un des meilleurs méchants du cinéma de l’histoire. Malheureusement, l’expérience de Prowse sur le plateau de tournage n’a pas été aussi enrichissante que vous pourriez le penser.

A l’occasion de sa mort récente, les déclarations de David Prowse ont refait surface sur le mécontentement qu’il a généré pour accepter le rôle de Dark Vador, qui lui a été offert par George Lucas lui-même après l’avoir vu dans un rôle secondaire dans Clockwork Orange.

Dans le documentaire I Am Your Father (2015), versé dans la carrière du bodybuilder également, Prowse commente s’être senti trompé lors de la première de Star Wars: Un nouvel espoir lorsqu’il a découvert que sa voix derrière le masque avait été remplacée par celle du Américain James Earl Jones (via). Mais, apparemment, tout a empiré pendant le tournage de Return of the Jedi.

Selon l’acteur anglais, les producteurs de la franchise l’ont accusé d’avoir divulgué des informations selon lesquelles Dark Vador était le père de Luke Skywalker, et devenait ainsi le mouton noir de la famille Star Wars.

Le retour des Jedi a été la pire expérience de ma vie. Le réalisateur ne m’a pas parlé tout au long du tournage et mon double en tant que Dark Vador a commencé à jouer de plus en plus de scènes, puisque, en plus d’être un acteur, il était un épéiste expert et un maître d’escrime, alors ils l’ont fait me plier dans toutes les scènes avec les sabres laser, “dit Prowse dans le documentaire (via).

En plus de ce qui précède, il convient de rappeler que ce n’est même pas le visage de l’acteur récemment décédé dont nous sommes témoins lorsque Luke enlève le masque de son père dans l’épisode VI. Le teint final de l’antagoniste racheté appartient à Sebastian Shaw, que l’on voit de plein corps dans le même film, comme un spectre bleuté (bien sûr, avant d’être remplacé par Hayden Christensen dans les versions ultérieures).

«Ma grande frustration a été de jouer le plus grand méchant de l’histoire du cinéma et que personne ne savait que c’était moi. Ils ne m’ont jamais dit qu’ils remplaceraient ma voix, ni que dans le troisième film, à la place de mon visage, celle de Sebastian Shaw apparaîtrait. Je n’aurais pas été dérangé s’ils me l’avaient expliqué, mais personne n’a pris la peine de me le dire », ajoute Prowse dans la bande documentaire (via).

je suis ton père est une production espagnole, dirigée par Toni Bestard et Marcos Cabotá. Il a été nominé pour le prix Goya du meilleur documentaire.

