David Richardson, scénariste et producteur de séries télévisées telles que Les Simpsons, Malcolm in the Middle et le hit Two and a Half Men, est décédé. Le showrunner vétéran avait 65 ans et, selon sa famille (via Deadline), il est décédé d’une insuffisance cardiaque.

En plus de son travail d’écrivain et de producteur sur Les Simpsons et Malcolm au milieu, David Richardson a également écrit tout au long de sa carrière pour des émissions telles que 8 Simple Rules, Phenom, Ed et What About Joan, sur lesquelles il a été showrunner. De plus, pour son travail sur la comédie du début des années 1990, The John Larroquette Show, il a remporté un prix Humanitas – qui est décerné à la télévision ou à l’écriture de films qui promeuvent la dignité humaine, le sens et la liberté. pour l’épisode “Faith”.

Richardson est actuellement producteur exécutif de la série animée pour adultes Netflix F is for Family, qui est sur le point d’entrer dans sa cinquième et dernière saison.

