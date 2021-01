Ce n’est un secret pour personne que la plupart des pays du monde entament un autre arrêt dans l’espoir d’étouffer la propagation de Covid-19, mais malgré cela, DC et Marvel continueront leurs enregistrements dans certaines productions, bien sûr avec les mesures de sécurité pertinentes.

Au Royaume-Uni, La fermeture est effective à compter du 6 janvier 2021, ce qui touchera toutes les écoles, gymnases et entreprises non essentielles.

Malgré l’une des fermetures les plus difficiles au monde, Boris Johnson et son ministère ont permis à la production de films et d’émissions de télévision de se poursuivre dans tout le pays.

Dans un tweet partagé lundi après-midi, le secrétaire d’État britannique au numérique, à la culture, aux médias et aux sports, Oliver Dowden, a révélé que ces projets pourront se poursuivre en production.

“Pour les secteurs des arts et de la création, cette fermeture signifie que vous devez travailler à domicile sauf si vous ne le pouvez pas, les exemptions comprennent la formation et les répétitions en interprétation, les studios d’enregistrement et la production cinématographique et télévisuelle”, a tweeté Oliver Dowden. .

La nouvelle est susceptible de ravir diverses productions en cours de tournage à Londres et dans les environs.

Actuellement, des productions telles que ‘Mission: Impossible 7’ et ‘The Batman’, de Matt Reeves, qui vient de reprendre la production, et ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, qui devrait commencer à enregistrer dans les prochaines semaines.

De cette façon, DC et Marvel continueront leurs enregistrements, en fait ‘The Batman’ a repris la production en novembre, une décision que la responsable de Warner Bros, Ann Sarnoff, a défendue.

“Je pense que nous ne nous attendions pas à ce que les choses se passent complètement bien. En fait, pendant que nous préparions nos protocoles, nous avons incorporé des contingences”, a déclaré Sarnoff.

La date de sortie de “ The Batman ” sera le 4 mars 2022, tandis que “ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ” est fixée au 25 mars 2022.