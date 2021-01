L’un des plus grands défis que l’univers cinématographique Marvel aura pour l’avenir est d’avancer avec le personnage de Black Panther après la mort soudaine de Chadwick Boseman et bien qu’il ait été dit que l’actrice Letitia Wright, qui joue le personnage de Shuri, sera chargé de porter le manteau, mais, selon un rapport, T’Challa apparaîtra dans «Black Panther 2».

Après le décès de Chadwick Boseman, des doutes ont commencé à surgir sur la façon dont Marvel résoudrait le problème de son personnage, mais après de nombreuses spéculations, Kevin Feige a répondu: “Nous n’aurons pas de CGI Chadwick et nous ne refondrons pas T’Challa”, Par conséquent, son personnage sera fermé afin de respecter l’acteur.

Malgré ces mots, il reste la question de savoir comment ils vont faire connaître le changement de cap et un récent rapport de FandomWire semble avoir la réponse, car apparemment Oui, T’Challa apparaîtra dans ‘Black Panther 2’ et ce serait au début du film. Selon ce rapport, il mentionne que le personnage aura un “hommage bref et respectueux et adieu “, ce qui pourrait signifier un enterrement et nécessiterait seulement de voir T’Challa dans le costume complet de Black Panther, donc aucune refonte ou CGI de Chadwick Boseman ne serait nécessaire, comme l’a mentionné Kevin Feige.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur l’intrigue de ‘Panthère noire 2’, mais on s’attend à voir une grande bataille, car selon un rapport, ce ne serait pas qu’un méchant, car apparemment on pourrait enfin voir Namor et le docteur Doom, ce qui ouvrirait la porte au film solo de ‘Les quatre Fantastiques’, mais il n’y a toujours pas de date de sortie possible pour ces productions.