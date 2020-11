Regardons les choses en face, dormir est l’une des grandes joies de la vie. Cependant, le stress et l’anxiété de la vie quotidienne peuvent nous causer différents maux. L’un d’eux pourrait être l’hypersomnie ou l’insomnie, qui peuvent avoir de graves conséquences en affectant notre humeur, en augmentant le risque de maladies cardiaques, entre autres ou en affectant nos compétences / intelligence et nous amenant au fond, peut-être, comme ce que le personnage de Christian Bale expérimente dans le film The Machinist (2004). Sur le sujet, alors la question se pose: De combien de sommeil avons-nous besoin pour éviter le déclin cognitif?

La réponse est une étude réalisée et publiée par JAMA Network où ils révèlent la relation entre la durée du sommeil et les troubles cognitifs. En général, sans conclusion exacte et avec des résultats montrant une association en forme de U inversé entre la durée du sommeil et la déficience cognitive globale, les responsables de la recherche ont souligné que la durée extrême du sommeil, moins de (≤) 4 heures ou plus de (≥) 10 heures, a été associée à une fonction cognitive diminuée accompagnée d’un déclin cognitif plus rapide, contrairement à ceux qui dorment 7 heures la nuit.

Les résultats ont été le produit d’une étude qui a recueilli des données sur le sommeil nocturne de 28 756 personnes réparties en deux groupes. Le premier groupe correspond aux personnes résidant au Royaume-Uni âgées de 50 ans et plus et le second groupe correspond aux personnes vivant en Chine âgées de 45 ans et plus. Ainsi, les personnes qui dorment moins ou plus que le nombre d’heures recommandé ont tendance à avoir un fonctionnement cognitif plus faible et c’est pourquoi il est important qu’elles soient évaluées pour déterminer leur état de santé, car, par exemple, des maladies telles que démence ils apparaissent généralement bien avant tout diagnostic.

Comme nous l’avons prévenu plus haut, les résultats ne sont pas concluants, car la détérioration de la mémoire et de l’intelligence due au manque ou à l’excès de sommeil est due à plus de facteurs que seuls l’âge et le vieillissement. D’autres éléments qui ont été évalués chez les participants correspondent au niveau d’éducation, à la famille, à la nationalité, à la masse corporelle, au tabagisme, à l’alcoolisme et à des maladies telles que le diabète ou le cancer.

Vous savez donc que dormir 7 heures par nuit suffirait à prévenir ou retarder les dommages cognitifs.

