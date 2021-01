Pour Nicolas Kim Coppola, maintenir son statut de l’une des stars les plus reconnaissables d’Hollywood n’a pas été une tâche facile. Lors d’une conférence dans le cadre du festival South By Southwest en 2014, il a commenté: «J’ai commencé à jouer parce que je voulais être James Dean. Je l’ai vu dans «Rebel Without a Cause» et «East of Paradise». Rien ne m’a touché – pas de chansons rock, pas de musique classique – comme Dean m’a marqué. […] Cela m’a époustouflé. J’ai dit: «C’est ce que je veux faire».

Avec ce désir, il a entamé l’une des routes les plus sinueuses de l’histoire de l’industrie cinématographique américaine contemporaine.. Un voyage de réussites, d’obstacles, de projets frustrés, de paris sauvages, de décisions discutables et d’une relance lente (mais sûre et efficace). Bien sûr, le travail n’a pas cessé de venir. Et cela ne changera pas de sitôt.

On peut maintenant le voir dans The History of Swear Words, une série documentaire où il sert de présentateur, expliquant aux téléspectateurs l’origine des mots les plus utilisés. Pour ce faire, il s’appuiera sur des entretiens avec des linguistes experts et divers comédiens, tels que Sarah Silverman et Nick Offerman.

Que s’est-il passé dans l’étrange carrière de Nicolas Cage? Ici, nous l’expliquons.

La promotion

Le baiser du vampire (1989).

Cage a toujours voulu jouer, même dans des rôles courts, dans des films réalisés par son oncle. Le légendaire Francis Ford Coppola. Bien que le cinéaste ait d’abord hésité à lui faire de la place dans ses productions, il a finalement cédé et Nic est apparu dans Rumble Fish (1983), The Cotton Club (1984) et Peggy Sue Got Married (1986). Cependant, avant que son parent ne lui offre l’opportunité tant attendue, il ne voulait pas attendre et se mettre seul à jouer d’autres rôles: en 1982, il a joué dans Fast Times à Ridgemont High, ce qui était ses débuts au cinéma.

Au cours des années 1980, deux de ses opportunités les plus importantes se sont présentées, sous la forme de Raising Arizona (1987) et Hechizo de luna, où il partageait les crédits avec le Cher, lauréat d’un Oscar. Les deux étaient des projets qui montraient que l’interprète avait beaucoup de talent pour la comédie.

La statuette dorée et les rôles … pas si dorés, mais passables

Au revoir à Las Vegas (1995).

Il ne fait aucun doute que, pour l’acteur, 1995 a été une année très fructueuse, car après avoir joué dans Adiós à Las Vegas, il a reçu les applaudissements des locaux et des étrangers. Son portrait engagé d’un écrivain alcoolique lui a valu l’Oscar du meilleur acteur et le Golden Globe du meilleur acteur dramatique.

Après cela, Cage avait déjà une trajectoire solide, il était donc temps d’explorer un autre terrain, qui n’était autre que de l’action. Avec des films comme La roca (1996), Con Air et Contracara (tous deux de 1997), le succès au box-office a été assez élevé et son acceptation auprès du public et des critiques spécialisés n’a pas été grandement affectée.

C’est précisément au cours de cette période de stabilité que Cage a reçu l’une des propositions les plus prometteuses et les plus excitantes de sa vie: donner vie à l’homme d’acier lui-même. En tant que passionné de bandes dessinées (le nom de son fils est Kal-El), Nicolas était plus que prêt à commencer le tournage du tristement célèbre Superman Lives, réalisé par Tim Burton. Malheureusement, les choses n’ont pas fonctionné et le projet n’a pas démarré.

La formule connue et de nombreuses dettes

La légende du trésor perdu (2004).

Pour lancer les années 2000, le lauréat d’un Oscar a joué dans Gone In 60 Seconds et The Family Man. En 2002, il a joué Charlie Kauffman dans Adaptation et a également réalisé son premier film de réalisateur, Sonny.

Sa dernière franchise reconnue était The Legend of the Lost Treasure, qui a commencé en 2004 et a eu une suite. Ici, on savait que l’acteur était toujours bon pour l’action et maintenait un bon rang, mais il était évident qu’il ne suivait qu’une formule. À ce stade, la carrière de Nicolas Cage a commencé à prendre un autre tournant. Avec tous les titres précédents de sa filmographie, il était l’un des artistes les mieux payés de l’industrie et, jusque-là, il avait amassé une énorme fortune, mais l’excentricité l’a emporté.

Selon un article sur le portail Finance Buzz, Cage a dépensé 150 millions de dollars pour des objets tels que des os de dinosaures, des châteaux européens, un jet privé, une pieuvre, une tombe en forme de pyramide, un requin et un exemplaire original d’Action Comics # 1, premier dessin animé de Superman. Folie totale! Ces achats ont conduit à de nombreux problèmes fiscaux. On pense que la raison pour laquelle il a commencé à choisir des projets de mauvaise qualité, allant de Ghost Rider (2007) à Stolen (2012) en passant par l’USS Indianapolis (2016), était de résoudre les problèmes économiques qui l’étouffent. Cependant, Cage a déclaré qu’il le faisait pour rester occupé et ne pas faire des choses qu’il pourrait regretter.

La résurgence

Mandy (2018).

Au fil du temps, sa boussole est revenue dans la bonne direction, après avoir agi dans plusieurs projets cultes indépendants comme la comédie noire Mom and Dad (2017) ou le film d’horreur psychédélique Mandy (2018).

Avec des hauts et des bas, la carrière de Nicolas Cage monte petit à petit, car ses débuts d’acteur dans le format série sont également prévus, avec une série sur le personnage de Joe Exotic. Il créera également The Unbearable Weight of Massive Talent, une comédie d’action dans laquelle il jouera lui-même. Espérons qu’il reste toujours au bord de la folie, mais conserve sa capacité histrionique.

