Hollywood ne veut pas laisser Optimus Prime et ses amis Autobots de côté, il semble donc qu’il cherche des méthodes pour que les gens continuent à aller au cinéma pour voir son action en direct, l’un de ces plans est de faire un crossover ‘Beast Wars’ et ‘Transformers’, pour élargir également davantage cet univers.

Des rumeurs ont récemment commencé à émerger sur la réalisation d’une adaptation en direct de “ Beast Wars ” de la série animée de 1996, où le combat de deux clans est raconté Prédacons et maximaux, qui au lieu de se transformer en voitures deviennent des animaux. De même, il a été rapporté qu’il y aurait une trilogie, en plus de ne pas avoir la présence d’humains, quelque chose que certains fans ont demandé dans les films précédents.

Maintenant, le journaliste Daniel Richtman a rapporté cette semaine que les producteurs veulent faire un croisement de ‘Beast Wars’ et ‘Transformers’, ceci pour profiter du “léger redémarrage” de cette franchise qui a été dirigée par Michael Bay dans le passé, afin d’attirer à la fois les nouvelles générations et les plus anciennes qui ont grandi avec ces dessins animés.

La source explique que Ce film montrerait d’abord les Autobots et les Maximals en tant qu’ennemis, mais plus tard, ils s’allieront contre l’équipe composée des Decepticons et des Predacons, qui élaborent un plan diabolique qui n’a pas encore été expliqué par les informateurs. Bien sûr, cette nouvelle n’a pas été confirmée, donc c’est toujours de la spéculation, mais si c’est vrai, est-ce un moyen désespéré de continuer avec une franchise qui est passée du plus au moins? Nous saurons bientôt.

D’autre part, il y a quelques jours, il a été rapporté qu’Universal prévoyait de faire les nouveaux films sans Michael Bay, le réalisateur des premiers opus, malgré le fait que le cinéaste ait montré son intérêt à continuer dans la saga; On pense que cette décision peut être d’éviter de répéter les erreurs et de ne pas échouer à nouveau à la fois dans la critique et au box-office.