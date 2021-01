L’un des nouveaux paris du titan rouge en streaming est sans aucun doute une série qui aborde le drame d’époque axé sur la romance, les ragots et les allées et venues de la haute société: The Bridgertons. Bien que, au début, cela puisse sembler une nouvelle version du célèbre Pride and Prejudice (2005) de Joe Wright, la réalité est que tout au long de ses huit épisodes, il conserve des airs frais et modernes que beaucoup ont rappelés à des séries comme Une fille bavarde.

De quoi ça parle?

L’histoire se concentre principalement sur la vie de la fille aînée de la famille Bridgerton, Daphné. Prenant comme référence les usages des sociétés aristocratiques du XIXe siècle, le plus grand conflit de la série rassemble ces pensées et réflexions sur le mariage et sa valeur comme monnaie d’échange et d’affaires parmi les grandes familles londoniennes.

Bien sûr, Daphné a atteint l’âge où elle doit trouver un prétendant qui demande sa main et offre son mariage, cependant, son intérêt pour la question est nul et cela la classe comme une rebelle sujette aux commérages et l’objet de attention d’un magazine de société habitué à rapporter les potins du comté.

Cependant, tout change lorsque Daphné rencontre le duc de Hastings, célibataire invétéré, recherché et désiré par toutes les mères de la société qui cherchent à marier leurs filles. Entre le duc et Daphné naît une amitié et une complicité qu’ils utiliseront comme façade pour que les ragots, les commentaires et la pression sociale pour les conduire vers le mariage puissent disparaître. Mais vont-ils réussir ou vont-ils tomber amoureux dans le processus?

Moulage et production

La série des Bridgertons n’a pas de distribution particulièrement connue, à l’exception de la voix omniprésente et narrative de Julie Andrews, qui joue Lady Whistledown, la mystérieuse rédactrice en chef du magazine de potins qui sert de fil conducteur de l’histoire. En plus de l’ancienne Mary Poppins, la série contient les visages de Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Adjoa Andoh, le comédien Ben Miller et bien d’autres.

La chose la plus attrayante de la série, cependant, est la main de Shonda Rhimes qui est à l’origine de la production de la série. Rhimes est principalement connu dans l’industrie pour être le créateur de Grey’s Anatomy, l’une des séries dramatiques modernes les plus anciennes de l’histoire. Depuis que la société de production a fondé Shondaland, d’autres succès télévisés tels que How to Get Away With Murder, Crossroads ou Scandal sont devenus un matériel addictif pour les téléspectateurs.

Peut-être que la série Bridgertons suivra le même chemin, d’autant plus que le matériel source provient des romans écrits par Julia Quinn et cela signifie qu’il y a beaucoup plus à dire, en plus des huit épisodes déjà disponibles.

Où le voir?

The Bridgertons a été créé le 25 décembre sur la plate-forme de streaming du “N” rouge et depuis lors, il est resté dans les listes des utilisateurs les plus regardés et les plus “bingwatchés”.

