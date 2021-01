Ces dernières années, il y a eu un boom évident pour les séries de mystères surnaturels. Avec Dark, il a lancé une tendance de séries européennes qui ne s’est pas arrêtée et, maintenant, Nous présentons ces données de la série Equinox, une production danoise qui arrive pour continuer le règne. Il est à noter que les épisodes sont basés sur un podcast du même nom.

Le tournage est annoncé depuis 2019 et, la vérité est que, depuis sa sortie, il a captivé des millions de téléspectateurs qui espèrent rentrer dans une atmosphère intrigante, où tout peut arriver et où la tension augmente avec le temps.

Le spectacle est écrit et créé par Tea Lindeburg, qui a également créé les personnages de la série audio originale., qui est un succès iTunes dans votre région.

De quoi ça parle?

Selon le synopsis officiel, le spectacle traite de ce qui suit (via):

«Anna n’a que 10 ans en 1999 lorsqu’une classe senior disparaît inexplicablement sans laisser de trace. Après l’événement, Anna, qui était une amie de l’un des élèves disparus, est traumatisée et est assaillie par d’horribles visions. En 2020, elle vit paisiblement avec sa famille jusqu’à ce que, soudain, des cauchemars la hantent à nouveau. À la mort de l’unique survivante de 1999, Anna entreprend de découvrir ce qui est arrivé à la classe, mais découvre une vérité sombre et inquiétante qui l’implique d’une manière qu’elle n’avait pas imaginée.

Jeter

Une autre pièce de la série Equinox est qu’elle présente des performances de Danica Curcic (The Absent One), Lars Brygmann (Festen), Karoline Hamm (Darkness) et Viola Martinsen, tous des artistes danois.

Date de sortie

Les 8 épisodes qui composent la production ont été créés le 30 décembre 2021. Ils peuvent être vus dans le streaming du «N» rouge.

Affiche et photos

équinoxe



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et bien sûr, un jour, je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.