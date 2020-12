Comme dans de nombreux pays d’Amérique et d’Europe, Noël au Japon est un événement social et économique très important. Cependant, ici, il n’a absolument aucune charge religieuse: c’est simplement l’occasion de mettre des lumières partout, des décors sans fin et, surtout, de partager des moments en couple.

Le Noël japonais ne se concentre pas sur les cadeaux – en fait, les échanges ne sont pas très fréquents chez ses habitants – ni sur la visite du Père Noël, puisque la priorité est accordée aux relations. Comme la Saint-Valentin le 14 février et la fête blanche le 14 mars, le 25 décembre est considéré comme très romantique. Les principaux centres commerciaux, par exemple, mettent en place des décorations lumineuses très attractives permettant aux couples de se promener et de prendre des photos.

Pour sa part, le dîner de Noël n’est pas un événement très traditionnel ou familial, c’est plutôt un phénomène très étrange dans lequel on mange du poulet frit. La raison en est que, il y a plusieurs décennies, KFC a mené une campagne publicitaire réussie qui a convaincu les Japonais que tous les Américains achetaient leurs produits surtout à cette date. En conséquence, chaque année, il y a de longues files d’attente au Japon pour acheter du poulet frit pendant cette fête particulière.

Le détail à souligner est que ce n’est pas un jour férié, car il est au même niveau que Halloween et la Saint-Valentin, donc s’il y a des fêtes entre amis, il faut les visiter le week-end le plus proche. Ce n’est pas le cas des jours de fin et de début d’année, qui sont le repos obligatoire et sont généralement vécus en famille.

Cette chronique a été initialement publiée dans Otaku-Shi n ° 5 dans l'édition imprimée de Cine PREMIERE n ° 303 en décembre 2019.

De Tokyo Noël



