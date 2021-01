Une fois que l’acquisition de Fox par Disney a eu lieu, l’un des problèmes qui a soulevé le plus d’inquiétude parmi les fans était la franchise Deadpool avec Ryan Reynolds à la barre. Beaucoup de choses devraient se passer de cette période à ce moment-là et il semble que l’espoir de voir le retour du personnage ait été perdu, cependant, la nouvelle aujourd’hui est que Deadpool reviendra et le fera officiellement dans le cadre du MCU Marvel.

Suite à la vague d’interviews et de déclarations que Kevin Feige a subies, dans le cadre de la promotion de WandaVision, nombreux sont les problèmes que le producteur a révélés. Il a précédemment parlé de l’avenir de l’univers cinématographique Marvel et même de la possibilité de ramener la série que le studio a mise en place avec Netflix. Cependant, la plus grande surprise qui est sortie de sa bouche a été (via) la création de Deadpool dans le cadre du MCU et son retour en salles avec le classement adulte qui le caractérise.

“Il sera noté R et le script est en cours d’élaboration pour le moment”, a déclaré Feige. Et Ryan [Reynolds] superviser le script pendant que nous parlons.

Bien sûr, pour le moment, Marvel Studios est à pleine main avec la sortie prochaine de trois projets pour Disney Plus et avec le tournage du troisième volet de Spider-Man, le quatrième volet de Thor, le retour de Doctor Strange et même le deuxième contribution de Black Panther, le tournage de Deadpool n’aura donc lieu que l’année suivante.

“Ça ne sera pas [filmado] cette année », a assuré Feige. Ryan est un acteur très occupé et à succès. Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons maintenant terminer, mais c’est excitant que [Deadpool] a déjà commencé.

En raison de la nature du personnage, Deadpool sera une carte difficile à gérer au sein du MCU. A commencer par son classement, son langage et surtout sa performance au but dans ses films et autres connexes. Cependant, Feige promet que tout ce qui a été connu du personnage au cinéma jusqu’à présent sera respecté.

“Encore une fois, c’est un type de personnage très différent dans le MCU, mais Ryan est une force de la nature, donc ce sera incroyable de le voir donner vie à ce personnage”, a déclaré le producteur.

Jusqu’à présent, Deadpool a deux films à son actif et un troisième est en route. Si le tournage est provisoirement prévu pour 2022, il est probable que nous reverrons le personnage sur grand écran jusqu’en 2023.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.