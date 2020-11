L’acteur qui a joué le mythique Dark Vador, David Prowse, est décédé ce week-end à 85 ans après une brève maladie. Cela a été communiqué dans une déclaration de son représentant, Thomas Bowington.

Prowse, connu dans le monde entier pour avoir donné vie à Dark Vador dans la saga originale ‘Star Wars’, Tout au long de sa carrière cinématographique, il a joué d’autres «monstres» cinéphiles connus sous le nom de Frankenstein, qu’il a joué dans différents films. Avant de jouer le célèbre Vader, il a participé à «A Clockwork Orange» et à des séries télévisées telles que «Doctor Who», entre autres.

“Même si il était célèbre pour avoir joué de nombreux monstres, pour moi et pour nous tous qui connaissions Dave et travaillions avec lui, il était un héros dans nos vies », Bowington a indiqué dans le communiqué de faire connaître la triste nouvelle, et sans donner plus de détails sur la mort, il a terminé le texte en rappelant l’une des phrases les plus célèbres du cinéma: “Que la force soit avec vous, toujours”.

En plus des rôles mythiques de l’histoire du cinéma, Prowse a participé à une campagne publicitaire très populaire au Royaume-Uni, dans une série de publicités, il a joué le super-héros Green Cross Code Man, qui a aidé les enfants à traverser la rue. Cette campagne s’est déroulée de l’année 67 aux années 90, un service qui des années plus tard Cela lui a valu d’être membre de l’Ordre de l’Empire britannique, un rôle qu’il aimait beaucoup et qui pour lui était l’une des «meilleures choses» qu’il a faites et dont il était le plus fier.

Après sa mort, les réseaux sociaux ont été remplis de gratitude et de messages émotionnels envers l’acteur:

