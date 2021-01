Malheureusement, Il a été annoncé que José Ángel García est décédé à 65 ans, ceci en raison d’une fibrose pulmonaire (via), une condition pour laquelle il était très délicat à l’hôpital. Il avait été admis le mardi 19 janvier.

García était un metteur en scène et acteur renommé qui a travaillé sa manière principalement dans les productions de Televisa. Un grand nombre de feuilletons et de séries avaient son nom au générique, mais les plus notables sont La Candidata, Muchachitas, El Premio Mayor, El día que Murió Pedro Infante, entre autres. Il a également collaboré derrière la caméra sur des épisodes de La rosa de Guadalupe, mais probablement beaucoup se souviennent de lui pour la participation qu’il a eue à Amores Perros, qui, selon El Universal, a marqué la seule occasion que lui et son fils, aussi l’acteur Gael García Bernal, a travaillé ensemble sur un plateau.

José Ángel García et son fils Gael.

En réalité, L’Association nationale des interprètes du Mexique a rendu hommage à la carrière de l’acteur et de la création via son compte Twitter, en écrivant ce qui suit:

@ANDIMexico communique la mort sensible du partenaire interprète José Ángel García. Acteur et metteur en scène, il a réalisé des productions telles que “La Fuerza del Destino” et “La Rosa de Guadalupe”. Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses amis. pic.twitter.com/aX5D1uhzHl – ANDIMEXICO (@ANDIMexico) 22 janvier 2021

La nouvelle de sa mort a été diffusée par sa femme, l’actrice et mannequin Bella de la Vega, qui a écrit un message émotionnel sur son compte Facebook. Selon Milenio, de la Vega était chargé de confirmer que Gael était déjà au courant de ce qui s’était passé.

La santé du réalisateur était déjà délicate un an avant qu’elle ne devienne extrêmement compliquée, donc cette urgence avait déjà un précédent, mais elle s’est aggravée après le retour du créateur d’une visite à Cancun. Il a été confirmé que sa situation n’était pas liée au COVID-19.

Bien que José Ángel García soit décédé, Son héritage continue d’être présent dans le talent de sa famille, ainsi que dans les films, séries et feuilletons auxquels il a participé pendant 40 ans., environ.

Gael García Bernal José Angel García



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’aime écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et bien sûr, un jour, je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.