Il ne reste que quelques semaines avant que la suite de Wonder Woman n’arrive enfin après presque deux ans d’avoir fini de la produire, mais certains journalistes ont eu l’occasion de la voir pour donner leur avis sur les réseaux sociaux, alors ce samedi, Twitter a été rempli du premier. réactions à «Wonder Woman 1984».

La première partie qui est sortie en 2017 a été un tournant pour le DC Extended Universe (DCEU), après avoir reçu plusieurs critiques négatives pour “ Justice League ”, “ The Suicide Squad ”, entre autres, en plus du film mettant en vedette Gal Gadot. ce fut un succès retentissant après avoir rapporté 821 millions de dollars au box-office.

C’est à cause de ce qui précède que ce nouveau film Amazon a suscité de nombreuses attentes parmi les fans de DC, en plus de ce qui a été vu dans les bandes-annonces, mais en raison de ses retards dans sa première grâce principalement à la pandémie de coronavirus, personne Je savais si ce serait la grande continuation à laquelle le public s’attendait … jusqu’à maintenant. Grâce à Twitter, plusieurs spécialistes ont donné leurs premières réactions à “ Wonder Woman 1984 ”, que vous pouvez voir ci-dessous:

«Je suis si heureux d’annoncer que # WW84 est vraiment une merveille du début à la fin. Un compliment exceptionnel pour le premier film, il est plein de cœur, d’espoir, d’amour, d’action, de romance et d’humour.

@PattyJenks, @ GalGadot et leur équipe ont livré l’une des meilleures suites de DC. Je pleurais quand ça s’est terminé. “

“J’ai vu Wonder Woman 1984 hier et … honnêtement, c’est exactement ce dont j’avais besoin. Ce dont nous avons tous besoin. C’est édifiant, plein d’espoir et absolument Wonder Woman. Juste un beau film avec des thèmes qui vous frappent au cœur. # WW84.”

“J’ai vu Wonder Woman 1984 hier soir lors d’un événement de presse virtuel! C’était merveilleux! Kristen Wiig est phénoménale comme Barbara, les 10 premières minutes vont vous faire pleurer … J’ai adoré! @Pattyjenks et @galgadot laissent en dehors du parc ! # WW84 @wonderwomanfilm “

“@PattyJenks a littéralement fait un film des années 80 à tous points de vue, ce qui le rend si unique aujourd’hui. Il semble plus grand que la première guerre mondiale et en même temps plus contenu. Beaucoup de Diana Prince et des moments épiques de Wonder Woman tout en @GalGadot s’envole littéralement! “