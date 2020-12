Il ne fait aucun doute que Star Wars est tout un univers et peut-être très complexe pour ceux qui ne connaissent pas très bien la franchise que George Lucas a lancée. Pour cette raison, nous avons décidé de «faire un tour» à travers une galaxie lointaine, très lointaine pour expliquer, de manière générale, comment la franchise à succès se situe chronologiquement et historiquement à travers une chronologie. Et oui, cette revue inclut The Mandalorian.

Source: Star Wars Mexique

Star Wars: Episode I – La menace fantôme (1999)

“Deux Jedi échappent à un blocus hostile pour trouver des alliés et rencontrer un enfant qui peut apporter un équilibre à la Force, mais les Sith en sommeil depuis longtemps refont surface pour récupérer leur gloire d’origine”, (via).

Star Wars: Episode II – L’attaque des clones (2002)

“Dix ans après leur première rencontre, Anakin Skywalker partage une romance interdite avec Padmé Amidala, tandis qu’Obi-Wan Kenobi enquête sur une tentative d’assassinat sur le sénateur et découvre une armée secrète de clones créée pour les Jedi”, (via).

Star Wars: The Clone Wars (2008) (Film)

Après la victoire de la République à Christophsis, Anakin et son nouvel apprenti Ahsoka Tano doivent sauver le fils kidnappé de Jabba le Hutt. L’intrigue politique complique sa mission »(via).

Star Wars: The Clone Wars (2008-2020) (Série TV)

“Les événements et les batailles de la dernière grande guerre de la République Galactique sont racontés”, (via).

Star Wars: Episode III – La revanche des Sith (2005)

Trois ans après la guerre des clones, les Jedi sauvent Palpatine du comte Dooku. Alors qu’Obi-Wan poursuit une nouvelle menace, Anakin agit comme un agent double entre le Conseil Jedi et Palpatine et est attiré dans un plan sinistre pour gouverner la galaxie », (via),

Solo: Une histoire de Star Wars (2018)

“Au cours d’une aventure dans le monde criminel, Han Solo rencontre son futur copilote Chewbacca et rencontre Lando Calrissian des années avant de rejoindre la rébellion”, (via).

Série Obi-Wan Kenobi (Disney Plus)

Star Wars Rebels (2014-2018)

“Un équipage courageux et intelligent de vaisseaux spatiaux s’attaque au mal Empire alors qu’il resserre son emprise sur la galaxie et poursuit le dernier des Chevaliers Jedi” (via).

Série Cassian Andor (Disney Plus)

Rogue One: Une histoire de Star Wars (2016)

“La fille d’un scientifique impérial rejoint l’Alliance Rebelle dans un mouvement risqué pour voler les plans de l’Étoile de la Mort” (via).

Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir (1977)

“Luke Skywalker s’associe à un chevalier Jedi, un pilote arrogant, un Wookiee et deux droïdes pour sauver la galaxie de la station de combat destructrice du monde de l’Empire, alors qu’il tente de sauver la princesse Leia du mystérieux Dark Vador”, (via ).

Star Wars: Episode V – L’Empire contre-attaque (1980)

“Après que les rebelles soient brutalement dominés par l’Empire sur la planète gelée Hoth, Luke Skywalker commence l’entraînement Jedi avec Yoda, tandis que ses amis sont poursuivis par Dark Vador et un chasseur de primes nommé Boba Fett à travers la galaxie”, (via) .

Star Wars: Episode VI – Le retour du Jedi (1983)

«Après une mission audacieuse pour sauver Han Solo de Jabba le Hutt, les rebelles sont envoyés à Endor pour détruire la deuxième étoile de la mort. Pendant ce temps, Luke a du mal à aider Dark Vador à revenir du côté obscur sans tomber dans le piège de l’empereur », (via).

Résistance Star Wars (2018-2020)

“Kazuda Xiono, un jeune pilote de la Résistance, chargé d’enquêter sur le Premier Ordre, une menace croissante dans la galaxie”, (via).

Le mandalorien (2019-)

“Les voyages d’un chasseur de primes solitaire dans les confins de la galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République”, (via).

Star Wars: Épisode VII – Le réveil de la force (2015)

“Alors qu’une nouvelle menace pour la galaxie émerge, Rey, un charognard du désert, et Finn, un ancien stormtrooper, doivent se joindre à Han Solo et Chewbacca pour chercher le seul espoir de restaurer la paix”, (via).

Star Wars: Episode VIII – Les derniers Jedi (2017)

Rey développe ses nouvelles capacités sous la direction de Luke Skywalker, qui est agité par la force de ses pouvoirs. Pendant ce temps, la Résistance se prépare à la bataille avec le Premier Ordre », (via).

Star Wars: Episode IX – La montée de Skywalker (2019)

“Les membres survivants de la résistance font face à nouveau au Premier Ordre, et le conflit légendaire entre les Jedi et les Sith atteint son apogée et met fin à la saga Skywalker”, (via).

