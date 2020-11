Nous vous invitons à passer en revue la nouvelle réglementation du jeu vidéo au Mexique, comme Ils entreront en vigueur dans tout le pays le 27 mai 2021. Ce qui précède était connu après leur publication par le ministère de l’Intérieur.

Essentiellement, les désormais appelées “Directives générales du système mexicain d’équivalences de classification du contenu des jeux vidéo” Ils ressemblent au système d’étiquetage ESRB (Entertainment Software Rating Board) aux États-Unis., mais avec des symboles qui correspondent à ce que le public local a l’habitude de voir. De cette façon, les restrictions seront plus claires.

La décision de présenter cet ensemble de normes a été prise pour les raisons suivantes (via Xataka México):

“Le but de ces Directives est d’établir le Système mexicain d’équivalences de classification du contenu de jeux vidéo, ainsi que les spécifications graphiques pour les avertissements, les descripteurs de contenu et les éléments interactifs à mettre en œuvre par les Sujets Obligés, en ce qui concerne les jeux vidéo distribués, commercialisés ou loués sur le territoire national ».

Maintenant, ces sections doivent être suivies:

Classifications

A (pour tous les publics; équivalent, tout le monde)

Le contenu convient à tous les âges. Il peut contenir une quantité minimale de dessin animé, de fantaisie ou de violence légère, ou une utilisation peu fréquente d’un langage vulgaire et grossier. Jeux vidéo avec un contenu de violence fantaisiste ou de dessin animé modéré, conçus pour des personnes de tous âges. Puisqu’ils peuvent contenir des séquences ou des sons qui pourraient nuire à l’enfance. Ils ne doivent pas inclure de références à la violence sexuelle ou intense. Ils ne doivent pas inclure la consommation de drogues, la nudité ou le contenu sexuel. Le langage est modéré et seules quelques phrases violentes sont utilisées lorsqu’elles sont justifiées par l’intrigue du jeu vidéo et qu’il fait partie du personnage pour les mineurs.

B (plus de 12 ans; équivalent, tout le monde 10+)

Une autre des classifications énumérées dans les règles de réglementation des jeux vidéo au Mexique. Le contenu convient aux personnes de 12 ans et plus. Il peut contenir plus de dessins animés, de fantaisie ou de violence légère, un langage grossier modéré ou des thèmes suggestifs peu provocants. Jeux vidéo conçus pour les utilisateurs de plus de 12 ans. Il y a des éléments qui montrent une violence occasionnelle envers des personnages fantastiques. Peut contenir de la violence de fantaisie, de la violence de dessin animé et des animations gore. Langage modéré. Thèmes suggestifs modérés et bouffonneries comiques. Ils ne doivent pas inclure de références à des violences sexuelles ou intenses, ou à des contenus sexuels.

B15 (pour les 15 ans et plus; équivalent, ados)

Le contenu convient aux personnes de 15 ans ou plus. Ils peuvent contenir de la violence, des thèmes suggestifs, de l’humour vulgaire, des quantités minimes de sang, des jeux de hasard simulés ou une utilisation peu fréquente d’un langage fort. Jeux vidéo conçus pour les utilisateurs de plus de 15 ans. Peut contenir de la violence légère, des références violentes, de l’alcool, du tabac, de la drogue ou des animations de sang. Thèmes de contenu suggestifs et sexuels, ainsi que nudité partielle, grossièretés modérées. Ils peuvent également contenir de l’humour vulgaire et des paroles de chansons. Paris simulés.

C (ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans; équivalent, mature)

Le contenu convient aux personnes de plus de 18 ans. Ils peuvent contenir une violence intense, un bain de sang, un contenu sexuel ou un langage fort. Le niveau de violence représenté est élevé, explicite, fréquent et même brutal, il comprend des éléments explicites d’activité sexuelle et du corps humain nu. Ils peuvent contenir une violence intense et des effusions de sang. Langage fort, paroles de chansons fortes et humour adulte. Contenu sexuel ou nudité, consommation de drogues, d’alcool ou de tabac et jeux de hasard simulés.

REMARQUE: L’achat par le consommateur de ces jeux vidéo ne se fera qu’avec une identification officielle prouvant l’âge de la majorité. Il appartient au consommateur de connaître les éléments contenus dans ladite classification.

D (contenu extrême et adulte)

Une autre des classifications énumérées dans les règles de réglementation des jeux vidéo au Mexique. Le contenu ne convient qu’aux adultes. Ils peuvent inclure des scènes prolongées de violence intense, du contenu sexuel graphique ou des jeux de hasard avec une monnaie réelle. Le contenu est extrêmement violent, explicite et fatal. Sexualité graphique fréquente et explicite et corps humain totalement nu. L’exposition de chacun de ces éléments peut être prolongée.

REMARQUE: L’achat par le consommateur de jeux vidéo classés C et D se fera uniquement avec une identification officielle prouvant l’âge de la majorité. Il appartient au consommateur de connaître les éléments contenus dans ladite classification.

Autres détails importants

Il est important de souligner que dans le Journal officiel de la Fédération (DOF) – où les lignes directrices ont été publiées pour la première fois -, il comprend des clarifications selon lesquelles les vendeurs qui ne se conforment pas à ces exigences doivent payer des amendes allant de 3 000 à 30 000 jours de salaire minimum. En revanche, le ministère de l’Intérieur, par l’intermédiaire de la Direction générale de la radio, de la télévision et de la cinématographie, peut effectuer des visites d’inspection pendant les heures ouvrables.

Que pensez-vous des nouvelles règles de réglementation des jeux vidéo au Mexique? Il est frappant de constater que les titres qui ont été publiés avant la publication de la liste ne s’appliqueront pas.

Cliquez ici pour ces 10 jeux vidéo qui ont été interdits.

jeux video



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.