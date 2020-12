L’une des qualités que tout super-héros doit avoir, ou du moins comme l’exige la convention hollywoodienne, est de posséder un corps athlétique, fort et capable de résister aux attaques des plus puissants Vilanos. Pour l’actrice de 35 ans Gal Gadot, les choses n’étaient pas faciles et mettre la peau de Wonder Woman nécessitait une routine d’exercice et un régime très stricts qui l’ont forgée comme l’Amazonie que nous voyons enfin à l’écran.

Son entraîneur est Magnus Lygdback, célèbre à Hollywood pour avoir forgé physiquement des talents d’acteur pour certains rôles. Il a travaillé avec James McAvoy dans le film Fragmented, ou avec Alicia Vikander dans la dernière aventure de Lara Croft. Bien que Lygdback n’ait pas collaboré avec Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins sur la première contribution de Wonder Woman, elle s’est rendu compte à son arrivée à la suite que le réalisateur et l’actrice avaient déjà en tête ce qu’ils voulaient montrer avec le personnage.

«[Gadot y Jenkins] Ils étaient sur la même longueur d’onde, mais il s’agissait de s’assurer que Gal était aussi forte et en bonne santé que possible », a déclaré Magnus. «Nous ne cherchions pas la plus grande masse musculaire possible. Nous voulions construire une base solide, nous concentrer sur le maintien de Gal mobile et indemne.

À cette fin, la nourriture était la première étape. Beaucoup de protéines comme l’agneau, le bœuf, le poisson et le poulet, ainsi que des aliments biologiques et verts, garnis de glucides lents. Les bains de glace étaient également importants pour la récupération musculaire. La routine alimentaire était sur un cycle de quatre jours avec cinq repas par jour. Sur les 20 résultats, seuls trois étaient libres de choix pour Gadot.

D’autre part, le régime a été complété par la routine d’exercice conçue par Lygdback, qui est disponible dans son application mobile et dans ses contributions sous forme de vidéo via sa chaîne YouTube officielle. De la presse aux jambes, des squats avant avec des haltères, des dominations et des élévations, entre autres.

L’entraîneur a déclaré que Gadot n’avait jamais eu de problème avec aucun de ces défis et qu’il était capable de suivre chacun d’eux parce qu’il apprend si vite. Il suppose que cela est probablement dû au pas que l’actrice a fait pour l’armée israélienne et au fait d’avoir une mère qui se consacre à l’enseignement de cours d’éducation physique.

Si vous voulez l’essayer et transformer votre corps en merveille, vous pouvez consulter ici la routine que vous pouvez compléter avec le régime que Gal Gadot a pris pour Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 1984 a frappé les théâtres mexicains le 17 décembre, cependant, les autorités de Mexico et de l’État du Mexique viennent d’annoncer que le feu rouge pour les cas de contagion COVID-19 obligera les théâtres à fermer pour un mois. Plus d’informations ici.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les fêtes où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.