Il y a quelques semaines, Disney Plus est arrivé en Amérique latine avec des offres sans fin pour ravir ses abonnés. Maintenant, Grâce à leur compte Twitter, ils ont publié le contenu qui arrivera sur leur plateforme dans les mois à venir.

Tout semble indiquer qu’à partir de décembre, il y aura beaucoup à découvrir sur la plateforme, des anciennes légendes de la bravoure aux aventures animées de mutants.

Sans plus, nous présentons les prochaines versions de Disney Plus.

Mulan (4 décembre 2020)

Mulan est la fille courageuse, forte et belle d’un ancien soldat. Quand l’Empereur convoque un homme de chaque famille pour mener une guerre contre les envahisseurs, Mulan se fait passer pour un guerrier pour empêcher son père vieillissant d’avoir à se battre. Avec cela, il parvient à prendre sa place et à partir en guerre, où il combattra avec l’armée impériale.

Amadrinhada (4 décembre 2020)

Comédie de Noël avec Isla Fisher et Jillian Bell. Dans le cadre des prochaines sorties de Disney Plus, c’est une proposition intéressante d’une jeune fée marraine qui décide de soutenir une mère célibataire qui travaille pour un journal télévisé de Boston. Leur relation servira à montrer que les fées marraines et la magie sont encore nécessaires dans le monde.

LEGO Star Wars: Spécial vacances (4 décembre 2020)

Ce film d’animation réunit Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose et les droïdes pour célébrer le jour de la vie avec style. Rey se lance dans une nouvelle aventure avec BB-8 pour mieux comprendre la Force. Dans un mystérieux temple Jedi, Rey est plongé dans une aventure qui mêle différentes séquences de la merveilleuse histoire cinématographique de Star Wars. Il croisera Luke Skywalker, Dark Vador, Yoda, Obi-Wan et d’autres héros et méchants emblématiques des neuf films de la saga Skywalker.

High School Musical, The Musical: Holiday Special (11 décembre 2020)

C’est le début de quelque chose de nouveau. Préparez-vous à chanter, à vous remémorer des moments incroyables et plus encore avec toute la distribution de la série sur un groupe d’adolescents de l’East High School qui se préparent à monter une pièce basée sur les événements du film.

Sécurité: la dernière ligne de défense (11 décembre 2020)

Film axé sur le football américain. Il dépeint la vie de Ray McElrathbey, un étudiant universitaire qui, pour maintenir sa bourse, doit coacher l’équipe de l’école. Cela promet d’être inspirant pour toute la famille.

École de ballet (18 décembre 2020)

Cette série documentaire de 6 chapitres nous emmène dans une célèbre académie de ballet de New York. La série suit la vie d’étudiants âgés de 8 à 18 ans qui poursuivent leur rêve de devenir danseurs. Alors que les étudiants plus âgés à travers le pays façonnent leur carrière avec de solides répétitions, les jeunes étudiants de New York se mettent à l’épreuve en répétant et en jouant dans le classique de Noël “Casse-Noisette” au Lincoln Center. Produit par Brian Grazer et Ron Howard.

Black Beauty (18 décembre 2020)

Dans cette recréation moderne du classique intemporel d’Anna Sewell, nous suivons Black Beauty, un cheval sauvage né libre dans l’Ouest américain. Pris au piège et éloigné de sa famille, Beauty est emmenée aux Britwick Stables, où elle rencontre l’adolescente fougueuse Jo Green. Beauty et Jo créent un lien indestructible qui les accompagne à travers différents chapitres, défis et aventures de leur vie.

Il était une fois un bonhomme de neige (date à confirmer)

Dans ce nouveau court métrage d’animation, l’une des prochaines sorties de Disney Plus, les origines jusqu’alors inconnues d’Olaf sont révélées, le bonhomme de neige innocent et perspicace amoureux de l’été qui a fait fondre le cœur de tout le monde dans le film Frozen: A Winning Frozen Adventure. Lauréat d’un Oscar en 2013 et dans sa suite acclamée en 2019. En bref, nous voyons Olaf prendre vie et faire ses premiers pas à la recherche de son identité.

Inside Pixar (date à confirmer)

Docuserie qui nous présentera plusieurs entretiens avec le personnel du studio d’animation le plus réputé au monde. Pour tout fan qui veut savoir à quoi ressemble le processus pour emmener le public à l’infini et au-delà, c’est un must, surtout si vous voulez entrer dans une journée de travail de grands artistes.

Nuages ​​(date à confirmer)

C’est l’histoire d’un jeune de 17 ans qui a un don exceptionnel pour la musique, mais qui est diagnostiqué avec un cancer des os rare. La pièce se concentre sur sa dernière année scolaire, au cours de laquelle il devra surmonter des obstacles dans l’amour, la famille et l’amitié tout en laissant un grand héritage musical et en servant d’inspiration aux autres.

Marvel Comics: X-Men – Saisons 2 à 5 (date à confirmer)

Dans l’univers de Marvel Comics, des mutants, des personnes aux super pouvoirs génétiquement doués, sont chassés par une population haineuse et craintive. Son paradis est l’Académie du professeur Xavier pour les enfants surdoués. La série animée bien-aimée des années 90 peut être vue sur la plate-forme.

