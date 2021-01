Demián Bichir a rendu hommage à sa femme, actrice et mannequin Stephanie Sherk, vendredi dernier, son anniversaire, partageant une publication émotionnelle sur son compte Instagram (via Entertainment Weekly). Il faut se rappeler que Sherk est décédé des suites d’un suicide en avril 2019.

Demián Bichir a utilisé ses réseaux sociaux pour se souvenir de Stephanie Sherk.

Dans sa publication, l’interprète de Midnight Sky a souligné à quel point il aime et manque à son partenaire pendant sept ans. Les lignes sont accompagnées d’une photographie où elle est vue en train de sourire. C’est ce que l’acteur a commenté dans son message, qui pour le moment accumule déjà plus de 6 000 “likes”:

«Le jour de votre anniversaire et chaque jour, nous aimons tous et tu nous manques, intensément, ton beau sourire bleu. Nous avons vraiment besoin de vous en ces temps extraordinaires. Stephanie Sherk toujours aimée ».

En décembre 2020, Bichir a partagé dans une colonne spéciale pour Deadline que La raison pour laquelle Stéphanie s’est suicidée était la privation de sommeil, car, selon ses propos, elle prenait des pilules pour dormir, ainsi que pour l’anxiété. Tout cela était un “terrible cocktail de médicaments. Dans un fragment de ce texte, intitulé “La perte de notre fille”, l’acteur écrit ce qui suit:

«La perte de notre bien-aimée Stéphanie nous a tous pris par surprise. La belle vie de ma femme était presque parfaite. Nous formions une équipe. Nous étions l’impulsion et le bonheur de l’autre. Nous étions des âmes sœurs. Aussi simple que cela. Nous avions de nombreux plans et projets ensemble. Nous savions tous les deux à quel point il est difficile pour un acteur de débuter une carrière dans cette industrie, alors nous nous battons avec passion et détermination, même si souvent vous avez envie de jeter l’éponge, nous continuons avec foi, nous soutenons mutuellement ».

Plus tard, il a mentionné les effets du suicide, s’assurant qu’il n’est jamais trop tard pour aider et alerter une personne ayant un problème de ce type. Demián Bichir a rendu hommage à sa femme, et il l’a fait avec beaucoup de cœur.

L’actrice et mannequin Stephanie Sherk est décédée à l’âge de 43 ans.

Si vous avez besoin d’aide ou connaissez quelqu’un qui a besoin d’un service de prévention du suicide au Mexique, Vous pouvez accéder au site Web de l’Institut national de psychiatrie ou appeler les téléphones (55) 5655-3080 et (800) 953-1704.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.