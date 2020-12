C’est officiel! Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Le film: Mugen Train (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen) est devenu le film le plus rentable de tous les temps au Japon, dépassant le total brut de Le voyage de Chihiro (2001), par Hayao Miyazaki.

Le compte Twitter officiel du film a rapporté que la première aventure cinématographique de Tanjiro et de la société avait officiellement vendu 24049907 billets après 73 jours sur la facture, avec un montant brut de 32478 895 850 yens (environ 313,5 millions de dollars).

Toho Co., Ltd. venait de mettre à jour mardi dernier les chiffres de collecte de Spirited Away, ajoutant les gains que le film avait réalisés cette année lors de ses projections spéciales après la réouverture des salles au Japon dans le cadre de la pandémie par COVID-19[FEMININELeschiffresduseulfilmd’animationjaponaisàavoirremportél’Oscarsontpassésde308milliardsdeyensà 31 680 millions de yens.

Début novembre, Hayao Miyazaki a été interrogé sur la possibilité que Demon Slayer finisse par battre le record de Spirited Away. «Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec moi. Mieux vaut pour l’harmonie en studio si vous ne vous souciez pas beaucoup du box-office. Il vaut mieux travailler le plus dur possible », a déclaré le réalisateur légendaire.

Situé à l’ère Taisho, l’intrigue de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba suit Tanjiro Kamado, un jeune homme doux et noble, qui gagne sa vie en vendant du charbon pour soutenir ses frères et sa mère. De retour chez lui dans les montagnes un jour, Tanjiro trouve sa famille massacrée par un démon, et sa jeune sœur Nezuko, la seule survivante, a été transformée en démon après l’attaque. Notre protagoniste décide de devenir un chasseur de démons à la recherche d’un moyen de rendre l’humanité à sa sœur.

La franchise a son origine dans le manga écrit et illustré par Koyoharu Gotōge, qui a été sérialisé dans les pages du magazine Weekly Shueisha Shōnen Jump, entre février 2015 et mai 2020. L’histoire a été compilée en 23 volumes, qui Ils sont publiés par Panini Manga au Mexique. La saga allait devenir un phénomène international à la suite de l’adaptation d’anime développée par le studio Ufotable (Fate / stay night) au printemps 2019 et a donné lieu à de nombreux mangas dérivés, romans légers, jeux vidéo et de grandes quantités de marchandises.

Le premier film de la franchise Demon Slayer est sorti le 16 octobre avec un nombre record au Japon. La production a présenté les retours des principaux membres du personnel qui ont participé à la série animée, y compris le réalisateur Haruo Sotozaki; le créateur de personnages Akira Matsushima; et les compositeurs Gō Shiina et Yuki Kajiura. La bande est une suite directe qui adapte le septième arc du manga, où Tanjiro et ses amis accompagnent Kyōjurō Rengoku, le pilier des flammes, pour enquêter sur une mystérieuse série de disparitions dans un train.

Funimation et Aniplex of America sortiront le film en Amérique du Nord début 2021. Pour le moment, la production n’a pas été confirmée comme sortie en salles en Amérique latine.

Vous pouvez voir les 26 épisodes de la série Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sur Crunchyroll et Funimation Mexico.

Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE