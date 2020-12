Les montagnes enneigées de la Nouvelle-Zélande ont été déguisées en Chine médiévale. Lorsque nous sommes sortis du camion dans lequel nous avons été transportés vers le plateau de tournage de Mulan, le nouvel épisode d’action en direct du studio de la souris, j’ai pensé à quelle animation impliquée dans les années 90 et à la façon dont des millions de filles de cette nouvelle génération pourraient également avoir. une forte héroïne de Disney à admirer. Les thèmes principaux de La Balada de Mulán tournent dans ma tête, une histoire qui – bien qu’elle soit née en Chine il y a des siècles – ne semble pas avoir de date d’expiration. Le dénominateur commun des adaptations qui en ont été faites est l’honneur, mais aujourd’hui il reflète d’autres thèmes comme l’autonomisation des femmes et, dans ce cas, l’importance de la diversité dans les représentations cinématographiques. Une question demeure cependant: comment le studio parviendra-t-il à adapter une histoire millénaire – et son classique animé – à l’épopée qu’il aurait toujours dû être?

Le personnage de Mulan est une femme qui s’habille pour sauver son père d’une mort certaine et qui surpasse également tous les autres soldats. Cependant, sa pertinence réside dans tout ce qu’elle n’est pas. Elle n’est pas un protagoniste blanc. Ce n’est pas un personnage masculin. Ce n’est pas une fille objectivée. Ce n’est pas une jeune femme dont le plus grand désir est de se marier. Ce n’est pas une princesse.

Visiter le plateau de tournage de cette action en direct, c’est aussi entrer dans le domaine de ce qu’il n’est pas: à la mi-septembre 2018, les sommets enneigés de la Nouvelle-Zélande sont passés, tout comme Mulan, en provenance de Chine. Les montagnes enneigées s’effondrent en arrière-plan: l’armée du redoutable Boris Khan (Jason Scott Lee) avance vers la bataille finale et les soldats – entraînés par des cavaliers experts de Mongolie et du Kazakhstan – roulent avec une telle confiance qu’ils ressemblent à des minotaures. Après avoir répété la scène, Lee s’approche pour parler avec nous et le changement est impressionnant: en réalité, c’est un homme extrêmement gentil et souriant, bien qu’il incarne le pire méchant. «Son père a été assassiné par l’empereur, il est donc en mode vengeance», raconte-t-il, «et dans le contexte de l’histoire, les Chinois ont repris leurs terres ancestrales. L’intention de Boris Khan est de reprendre cette terre et d’écraser les personnes qui ont tué son père. Dans mon esprit, ce n’est pas un mauvais homme. “

Le processus de construction du personnage, dit l’acteur, comprenait des leçons d’un maître kapa haka māori, une danse de groupe typique des Maoris, un peuple autochtone de Nouvelle-Zélande. Autrement dit, ce n’est pas un film où nous ne verrons que des arts martiaux chinois.

Le camp de l’armée chinoise est habité par des tentes rappelant celles du film d’animation. Il est presque possible d’entendre la chanson “Tout un homme fera de vous”, bien que cette version ne soit pas une comédie musicale. Les tentes entourent l’entrée principale, marquée par une immense arche, dans le plus pur style des empires d’antan. Le vent froid descendant des montagnes s’infiltre à travers les bâches lorsque nous entrons dans une tente meublée de lits en bois. Il y a Skatch (Utkarsh Ambudkar) et Ramtish (Chum Ehelepola), des amis qui accompagneront Mulan sur son chemin, et qui partagent avec nous l’expérience de travailler avec le réalisateur néo-zélandais Nikki Caro: «On a l’impression d’être dans son salon quand vous marchez sur le plateau: c’est la collaboratrice la plus gentille et la plus chaleureuse avec laquelle j’ai jamais travaillé », déclare Ambudkar. Ehelepola, pour sa part, ajoute que la réalisatrice est à la fois «forte, déterminée et sait ce qu’elle veut. C’est un mélange très intéressant ». Un qui rappelle Mulan elle-même.

Selon les acteurs – drôle et avec une excellente chimie – le film se distingue par son casting et l’inclusion de personnes d’origine sud-asiatique dans l’imaginaire des blockbusters, ainsi que par les changements qu’il présente par rapport au classique animé. “C’est une épopée d’une ampleur et d’une portée qui vous surprendra”, nous dit Ambudkar. «Les autres actions en direct de Disney sont très proches de l’animation originale: La Belle et la Bête est essentiellement image par image. Je pense que la version animée de Beauty and the Beast battra toujours l’action en direct. Quant à Mulan, si vous faites quelque chose pour l’époque d’aujourd’hui, avec les ressources actuelles, faites quelque chose de différent. […] J’aime le fait que ce film soit basé sur la réalité et je pense que les gens en parleront lors des récompenses.

Le réalisateur Niki Caro et Yifei Liu sur le tournage de Mulan live action.

Une Chine différente

L’animation des années 90 a marqué un tournant: elle montrait une héroïne de Disney qui refusait d’être princesse ou de se marier, suscitait des commentaires sur la prétendue bisexualité du général Li Shang et osait faire sauver la Chine par une femme la même année. dans lequel le monde entier a jugé Monica Lewinski, une jeune stagiaire de la Maison Blanche, pour avoir eu des relations sexuelles avec l’homme le plus puissant du monde. Surtout, il s’agit d’un virage dans la représentation des femmes dans les films d’animation Disney, qu’il fallait jusqu’alors sauver. Mulan a montré aux filles et aux adolescents qu’ils pouvaient se couper les cheveux avec une épée – métaphoriquement parlant – et faire ce qu’ils voulaient. «Mulan est un esprit qui est en chacun de nous», explique l’actrice Yifei Liu, qui a été choisie parmi plus d’un millier de jeunes pour incarner l’héroïne qui a marqué l’enfance des années 90.

Cependant, cette action en direct diffère sous différents aspects de la version animée. Non seulement il essaiera de s’en tenir aux formules Disney, mais il vise à être une épopée plus proche de films comme Le Tigre et le Dragon ou Les Sept Samouraïs. «Nous réalisons une grande épopée d’action-aventure avec de vrais lieux», déclare le producteur Jason Reed. «Nous avons des scènes très drôles et humoristiques, mais une partie de la réinvention est que nous utilisons trois cents chevaux, une grande charge de cavalerie. […] Nous créons un modèle épique, et les films qui nous inspirent sont Lawrence d’Arabie ou Kurosawa. Nous essayons d’apporter ces visions et ces échelles à l’univers Disney. ”

Une partie de l’adaptation implique la disparition de personnages comme Mushu, un chouchou du public. Et bien que le réalisateur ait révélé plus tard qu’il y aurait une sorte de créature spirituelle, cela n’a jamais été une option. «Ce n’était peut-être pas la manière la plus appropriée de représenter un dragon pour la culture chinoise: c’est pourquoi nous ne l’avons pas, bien qu’il y ait des éléments fantastiques liés à la mythologie traditionnelle chinoise. Pour l’instant, Mushu ne vivra que dans l’animation », nous dit Reed.

Et ce n’était pas le seul changement nécessaire pour honorer correctement la culture chinoise. La décision de choisir Jet Li comme Empereur a à voir avec la nouvelle façon de le présenter: “Le personnage n’a pas été traité avec le respect dû dans le film d’animation parce que Mulan le serre dans ses bras à la fin et cela impliquait beaucoup de problèmes”, nous dit Reed. . «Nous avons maintenant des experts dans chaque élément de la culture chinoise. Nous avons enquêté en profondeur et une chose qui est devenue très claire est que le traitement de l’empereur n’était pas approprié. C’est pourquoi nous avons inclus quelqu’un qui a inspiré ce respect, comme Jet Li. “

Le réalisateur Niki Caro et Tzi Ma sur le tournage du film d’action en direct de Mulan.

Le personnage Li Shang, quant à lui, a été divisé en trois: Honghui (Yoson An), dont le nom signifie «grande splendeur», le sergent Qiang (Ron Yuan) et le commandant Tung (Donnie Yen). «Le père de Honghui était sergent dans la guerre précédente et c’est pourquoi il arrive en tant que nouveau conscrit avec tant d’expérience dans les arts martiaux», explique Yoson An, qui a créé le contexte de son personnage. «Il est l’un des meilleurs du groupe. Son père est mort dans cette guerre et il promet à sa mère qu’il reviendra vivant. C’est pourquoi il s’efforce à chaque entraînement et veut être capitaine ». Lorsque nous demandons à l’acteur s’il est le nouvel amour de la femme, il sourit et continue de parler de son personnage.

A la fin de la tournée, on s’éloigne des pics couverts de blanc avec une certitude: la guerrière chinoise a passé le filtre du temps pour avoir refusé d’accepter le rôle que la société lui impose. Mulan n’est jamais ce que nous espérons qu’il sera. C’est le principal défi de Disney.

Une version de cet article est apparue pour la première fois dans Cinéma PREMIERE # 306, mars 2020. Procurez-vous votre édition imprimée ici ou consultez-la en version numérique à ce lien.

Mulan