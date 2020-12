Attention lecteurs de manga! Afin que vous ne perdiez aucun détail sur l’actualité éditoriale dans le monde des mangas et des romans légers au Mexique, dans cette section vous trouverez chaque semaine une liste avec toutes les informations sur les lancements et préventes de nouveaux titres.

Le dernier guide de sortie de manga de 2020 est ici. Panini Manga met en vente le dernier volume de Guerres alimentaires!: Shokugeki no Sōma et les numéros 10 et 11 de Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba. De même, la pré-vente de Espion × Famille. L’éditeur reprendra ses sorties hebdomadaires jusqu’au mercredi 20 janvier 2021.

En revanche, nous vous rappelons que Panini Manga a annoncé que sa série manga régulière connaîtra une augmentation de prix échelonnée courant 2021. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le LIEN suivant.

Auteurs): Yuuto Tsukuda (histoire) et Shun Saeki (art).

Prix: 99 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire de Shonen, Shūeisha.

Nombre de volumes: 36.

Sexe: Comédie, drame, tranche de vie.

Synopsis initial: Soma Yukihira envisage de se consacrer au restaurant de quartier de son père, mais son père a d’autres projets pour le garçon: l’envoyer à la prestigieuse Totsuki Culinary Academy, où seuls 10% des inscrits obtiennent leur diplôme. Le talent culinaire de Soma l’aide à surmonter la résistance de l’élite qui peuplent l’école, mais ses compétences seront-elles suffisantes pour survivre trois ans et être en mesure de surpasser son père?

Auteur: Koyoharu Gotouge.

Prix: 119 pesos.

Périodicité: Mensuel.

Éditeur source: Saut hebdomadaire Shōnen, Shueisha.

Traits: Jaquette et séparateur.

Volumes totaux: 2. 3.

Sexe: Shōnen, action, drame, comédie.

Synopsis initial: Tanjiro Kamado vit sur une montagne avec sa mère et ses cinq petits frères. Un jour, il se rend en ville pour vendre du charbon. Le lendemain, il revient pour trouver sa famille massacrée. Sa sœur Nezuko montre des signes de vie et essaie de l’emmener en ville pour qu’un médecin la voie, mais elle se transforme en démon et l’attaque. Là, un chasseur de démons, Giyu Tomioka, arrive soudainement avec l’intention de tuer Nezuko, mais elle protège Tanjiro. Giyu voit quelque chose de différent dans Nezuko et ordonne à Tanjiro de rechercher Sakonji Urokodaki pour le former en tant que chasseur de démons et de trouver des indices pour transformer Nezuko en humain.

* Les versions de manga sont officiellement disponibles dans tous Points Panini et dans son magasin en ligne à partir de ce mercredi.

Auteur: Tatsuya Endō.

Prix: 129 pesos.

Éditeur source: Shōnen Jump +, Shueisha.

Traits: Jaquette et séparateur.

Nombre de volumes: 5.

Sexe: Action, comédie, techno-thriller.

Synopsis: Spy x Family est l’histoire d’une famille excentrique composée de nul autre qu’un espion, un meurtrier et un adorable petit orphelin aux pouvoirs télépathiques! Le père, connu dans sa profession sous le nom de Twilight, devra remplir une mission très importante d’envergure internationale et, pour cela, former une famille “normale mais classe” est indispensable, cependant il ne savait pas exactement ce qu’il faisait lors du choix de ses membres , qui causera mille et une situations qui pourraient mettre en danger non seulement sa famille, mais toute l’opération et la paix mondiale!

* Prévente du 27 novembre 2020 au 15 janvier 2021. Livraisons à partir du 10 février 2021.

* Aucun lancement de manga confirmé.

Quels ont été vos titres de manga préférés de ce 2020?

