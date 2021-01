L’univers de “ Karate Kid ” est à nouveau dans le viseur de millions de téléspectateurs, grâce à la série “ Cobra Kai ”, a déclaré que l’intérêt pour la saga s’était également concentré sur le regretté Pat Morita qui jouait le légendaire Maître Miyagi au centre de ce spectacle, donc pour voir plus de la vie de cette icône a été révélée la bande-annonce de «More Than Miyagi: The Pat Morita Story».

Ce documentaire réalisé par Kevin Derek montre divers aspects de sa vie, tels que sa scène d’acteur de bande dessinée où il est devenu célèbre pour son rôle d’Arnold dans “ Happy Days ” et s’est établi dans la culture pop en tant que sensei de Dani San, son côté sera également évoqué à l’extérieur des réflecteurs où il a été marqué comme une personne très sympathique, mais avec des problèmes d’alcool.

Dans la bande-annonce de ‘More Than Miyagi: The Pat Morita Story’, des entretiens avec plusieurs de ses collègues et amis de ‘Karate Kid’ sont présentés comme Ralph Macchio, William Zabka et Martin Kove; ainsi que d’autres stars proches de lui comme Henry Winkler, James Hong, Sean Kanan, Marion Ross, Esai Morales, Tommy Chong, Don Most et Anson Williams.

Le synopsis du documentaire se lit comme suit: “L’acteur nominé aux Oscars, mieux connu pour son rôle de M. Miyagi, a laissé un récit autobiographique douloureusement révélateur de son temps trop court ici sur Terre, décrivant son parcours de cloué au lit à celui de un enfant aux lumières vives et à la discrimination à Hollywood. Dans l’arrière-plan de cet artiste doux, généreux et talentueux bouillait une armée de démons que ni l’alcool ni la drogue ne pouvaient cacher. “

Donc, s’il y a des fans de ‘Karate Kid’ et / ou Cobra Kai, ‘More Than Miyagi: The Pat Morita Story’ ne peut pas manquer dans votre liste pour voir ceci 5 février sa date de sortie virtuelle, mais vous pouvez maintenant mettre de côté l’achat via ITUNES, vous pouvez également acheter le DVD et le Blu-Ray.