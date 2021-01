Le nouveau film du dieu du tonnerre continue de donner de quoi parler sur les réseaux sociaux, car ce vendredi, il a été rapporté que trois des acteurs de ‘Guardians of the Galaxy’ Karen Gillan, Chris Pratt et Dave Bautista seraient dans ‘Thor: Love And Thunder’ , parce qu’ils sont arrivés au même moment en Australie, le pays où le film est tourné.

Selon le portail Daily Mail, Gillan, Pratt et Bautista qui jouent à Nebula, Star-Lord et Drax, se sont rendus en jet privé à Sydney, mais comme art des protocoles pour éviter la propagation du coronavirus, ils devront passer 14 jours en isolement dans votre chambre d’hôtel avant de commencer les travaux.

Bien que la participation de Karen Gillan, Chris Pratt et Dave Bautista dans ‘Thor: Love And Thunder’ puisse exciter les fans, beaucoup l’ont déjà ressenti grâce à la fin de Avengers: Endgame, où Thor rejoint les Guardians pour leur prochaine aventure , bien qu’il ait une petite dispute avec Star-Lord pour savoir qui sera le nouveau chef.

En plus de l’équipe de Peter Quill apparaissant dans la suite tant attendue, Natalie Portman et Jamie Alexander reviendront respectivement en tant que Jane Foster et Lady Sif, avec Tessa Thompson qui reprendra son rôle de Valkyrie, comme si cela ne suffisait pas, le méchant principal sera l’acteur. de la trilogie Dark Knight, Christian Bale comme Gor The God-Butcher.

“ Thor: Love and Thunder ” appartiendra à la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU) et sortira en salles jusqu’au 6 mai 2022, car la pandémie de Covid-19 a retardé le début de sa production depuis son lancement était initialement prévu pour 2021.