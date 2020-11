Les plus vétérans et ceux qui ont plongé avec la musique des Beatles conviennent peut-être que les productions de disques en tant que solistes des membres du groupe susmentionné, dépassaient parfois tout ce qui se faisait à leur époque en tant que groupe. Et si vous n’êtes pas d’accord, vous devez au moins reconnaître que All Things Must Pass de George Harrison est sans aucun doute l’un des albums les plus importants de l’histoire et qu’il y a donc derrière lui beaucoup de choses, d’anecdotes et de choses que vous ne savez peut-être pas.

Si vous êtes curieux, nous vous invitons à prendre votre plateforme préférée, à jouer au mythique All Things Must Pass – qui célèbre cinquante ans d’existence – et à vous immerger dans l’histoire que nous allons vous raconter, y compris certaines données et choses qui peut-être que vous ne connaissiez pas le disque classique de George Harrison.

L’album est né aux États-Unis

Les tensions entre les membres des Beatles augmentaient, donc à la fin de 1968, George Harrison se retira dans le pays américain où il s’engagea inévitablement avec des musiciens comme Bob Dylan. C’est grâce à cette retraite «spirituelle» que Harrison a pu conceptualiser ce qui allait devenir plus tard l’album le mieux évalué de tous les Beatles.

L’influence de Bob Dylan

Ce point n’est peut-être pas si inconnu, mais il en résulte quand même des données pertinentes. Le musicien Bob Dylan a été très influent dans le raffinement de All Things Must Pass, non pas parce qu’il a mis une cuillère dans sa création, mais parce que l’amitié et les liens qu’il a créés avec Harrison ont contribué à façonner le disque. De même, certaines chansons ont été co-écrites avec le chanteur de “Blowin ‘in the Wind”.

De nombreuses chansons ont été rejetées par les Beatles

Beaucoup de chansons de cet album ont été composées entre 1966 et 1970, l’année de la sortie finale de l’album. Il se trouve que plusieurs d’entre eux ont été offerts par Harrison à ses camarades de groupe, mais John Lennon et Paul McCartney les ont rejetés l’un après l’autre. George a ensuite essayé encore plus d’améliorer ses compétences en tant que parolier et compositeur, mais toujours rien n’a fonctionné. Apparemment, parce que leurs efforts ont finalement porté leurs fruits avec All Things Must Pass.

Le plagiat dans My Sweet Lord

“My Sweet Lord” est probablement la chanson la plus célèbre du disque et la plus reconnue de la carrière de Harrison. C’est pourquoi cela n’a pas été sans controverse. A l’époque où il atteignait les premiers chiffres des charts de popularité, le groupe 100% féminin Chiffons accusait le chanteur d’avoir plagié sa chanson “He so Fine”. Le procès a été perdu par Harrison, mais cela ne l’a pas empêché d’acheter finalement les droits de la chanson pour que le sien puisse continuer. On dit qu’il a payé jusqu’à cinq millions de dollars.

Quand George Harrison a quitté les Beatles

On sait que la troisième chanson de l’album, la fameuse “Wah Wah” était le produit d’un combat acharné qu’avait Harrison avec McCartney, raison de quitter le groupe. Après la discussion et ayant quitté le studio d’enregistrement, il a écrit la chanson chez lui plus calme. Cela s’est produit en 1969 lors des sessions Get Back, qui s’appelleraient plus tard Let It Be. Verrons-nous une partie de cela dans le documentaire que Peter Jackson met en place?

La chanson dédiée à Dylan

Pour en revenir à Bob Dylan, la chanson de l’album intitulé “Behind That Locked Door” a été composée par Harrison comme une sorte de lettre d’encouragement pour l’auteur-compositeur-interprète américain. Il a été composé en 1966 la nuit avant que Dylan ne se produise au Festival de l’île de Wight, qui était l’une des premières performances de Bob après son accident de moto.

La pochette de l’album

Beaucoup savent probablement que la pochette de l’album a suscité une certaine controverse parmi les membres des Beatles. L’image a été prise chez Harrison par le photographe Barry Feinstein, qui a proposé quatre figures de gobelins de son jardin autour du chanteur. Lorsque l’album a fait ses débuts, de nombreux critiques ont supposé que le symbolisme de ces quatre personnages et le titre étaient une référence intentionnelle à la quête d’indépendance artistique des Beatles et de George. On dit que John Lennon en a été offensé et c’est l’une des raisons pour lesquelles il a initialement rejeté All Things Must Pass.

Une chanson pour les fans

Il y avait un groupe de fans des Beatles qui vivaient pratiquement à la périphérie des studios Abbey Road à Londres, où le groupe a enregistré son dernier album. La chanson “Apple Scruffs” a été inspirée et dédiée à cette base de fans. Les rares et rares photographies des Beatles avec des fans à l’extérieur de ce lieu appartiennent précisément à ce fan club.

Faire glisser la guitare

Peu d’arêtes reconnues peuvent maîtriser la technique de la guitare slide et en tirer pleinement parti dans leur musique quel que soit le genre. George Harrison est l’un d’eux et la chanson “I Dig Love”, appartenant à l’album qui nous concerne ici, est le produit de son expérimentation avec cette technique. Une des premières tentatives qui a abouti à une composition très exceptionnelle. Au fil du temps, George perfectionnera son utilisation de cet instrument et vous pourrez même trouver des listes des meilleurs moments de sa musique avec la guitare slide.

La demande de Yoko Ono

Au cas où vous ne le sauriez pas, la chanson de la seconde moitié de l’album, “It’s Johnny’s Birthday” a été écrite pour John Lennon le jour d’un de ses anniversaires. La personne qui a demandé à Harrison de s’en occuper était Yoko Ono elle-même. C’est l’une des raretés de l’album, qui a une durée très courte, ce qui ne l’a pas empêché de devenir un classique pour les anniversaires, parmi les fans des Beatles.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.