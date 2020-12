Ils ont volé des consoles PlayStation 5 de camions de déménagement! Cela ressemble à des nouvelles d’un film Fast & Furious, mais cela s’est réellement produit, et de plus: selon ScreenRant, c’est déjà un problème assez courant au Royaume-Uni.

De plus, grâce à un reportage du Times, on sait déjà quel est le modus operandi très ingénieux et fou des voleurs, qui consiste à prendre une voiture et à suivre un camion de livraison sur le trajet vers sa destination. Plus tard – comme s’il s’agissait d’un coup de théâtre à succès – l’un des criminels sort du véhicule et, alors qu’ils sont jumelés avec le camion, saute, entre dans l’autre voiture – toujours avec les roues qui tournent -, prenez les consoles et le tour est joué! !

Il est à noter qu’à ce stade, la situation de livraison du tout nouveau produit Sony sur le territoire britannique n’est pas optimale, car les expéditions des appareils étaient assez rares et certaines ont même été annulées, ce qui a obligé les pirates à trouver des moyens de faire en sorte que les joueurs de la région puissent vivre l’expérience comme ils le font déjà dans d’autres pays.

Dans cet esprit, l’annonce que Il y a déjà 27 vols qui sont commis de la même manière, dans lesquels environ 3000 consoles ont déjà été acquises illégalement, qui sont vendus à des prix exorbitants, parfois jusqu’à doubler leur prix d’origine.

Mais ce n’est pas tout: en plus de voler les consoles PlayStation 5 aux camions, les livreurs d’Amazon gardent également le produit, le remplaçant dans les emballages et livrant des choses totalement différentes. Une vraie manie.

