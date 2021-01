L’une des productions les plus importantes de DC Extended Universe était ‘Wonder Woman’ 2017, qui a reçu des critiques élogieuses, en plus de Gal Gadot et Patty Jenkins, mais malgré la bonne réception, la fin allait être très différente et Warner obligé de la changer, de sorte que, trois ans plus tard, Patty Jenkins est toujours en colère contre Warner pour ce changement.

Après votre participation à ‘Batman v Superman: l’aube de la justice’, le feu vert a été donné pour un film solo du personnage à réaliser, cette fois réalisé par une femme, Patty Jenkins, qui a obtenu une grande reconnaissance pour son travail, donc une suite a été rapidement confirmée, arrivée en 2020 et Il n’a pas fini d’accrocher le public.

Lors d’un entretien avec le réalisateur, elle a parlé de certains problèmes et a déclaré que Patty Jenkins est toujours en colère contre Warner pour l’avoir forcée à changer la fin de “ Wonder Woman ”, Comme Ares n’allait pas apparaître à l’origine, mais le studio a décidé à la dernière minute qu’il apparaîtrait:

“C’est la seule chose que le studio m’a fait faire, ce qui n’était pas censé être. Il ne devient jamais Ares. Le but du film est que vous arrivez au gros monstre et il se tient juste là à vous regarder et dit: ‘Non Je n’ai rien fait. ” Et puis le studio a continué à dire: “ D’accord, nous vous laisserons faire ça et ensuite nous verrons. ” Et à la dernière minute, ils ont dit: “ Vous savez quoi? Nous voulons qu’Ares se présente. ” Et j’étais comme: “ Merde Je veux dire, nous n’avons pas le temps de faire ça pour le moment. “” Non, tu dois le faire. ” “DC fait toujours ça.” Et la vérité était que c’était eux, le studio m’a forcé à faire ça et ce n’était pas bien. “

Il semble que ce problème se soit répété maintes et maintes fois, rappelons-nous les changements que Warner a apportés dans des films comme “ Suicide Squad ” et “ Justice League ” qui ont provoqué le rejet des fans et des réalisateurs eux-mêmes.