Attention lecteurs de manga! Pour que vous ne manquiez aucun détail sur l’actualité éditoriale dans le monde des mangas et des romans légers au Mexique, dans cette section vous trouverez chaque semaine une liste avec toutes les informations sur les lancements et préventes de nouveaux titres.

Le dernier mois de l’année commence avec la sortie du deuxième coffret du manga par Dragon Ball, qui comprend les volumes 22 à 42 de son édition tankōbon. Mais les sorties liées au classique d’Akira Toriyama ne s’arrêtent pas là. Le volume unique de Jaco: le patrouilleur galactique et le vingt-quatrième volume de Dragon Ball dans sa version Kanzenban.

Panini Manga publie également le premier volume de compilation de l’adaptation manga de la saga light novel Bakemonogatari par Nisio Isin. En revanche, la publication de Akame ga Kill! par Takahiro et Effacé: Boku Doke Ga Inai Machi par Kei Sanbe.

L’éditeur publie également cette semaine de nouveaux volumes de Lone Wolf (lire notre critique ici) par Kazuo Koike; Exorciste bleu par Kazue Katō; Chasseur de ville par Tsukasa Hojo; Edens Zero par Hiro Mashima; Kamuy doré par Satoru Noda et Aposimz: Terre de Glenes par Tsutomu Nihei.

Auteur: Akira Toriyama.

Prix: 1 785 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire de Shonen, Shueisha.

Nombre de volumes: 22-42.

Volumes totaux: 72.

Sexe: Shonen, action, aventure, fantaisie, drame, comédie.

Synopsis: Goku est un enfant très spécial qui a dû se débrouiller seul au milieu de la nature et sans contact avec les autres. Un jour, il a rencontré Bulma, une fille qui cherche les sept Dragon Balls, ce sont des éléments magiques qui, une fois rassemblés, invoquent un dieu dragon nommé Shenlong, qui exaucera un seul souhait, quel qu’il soit. Goku rejoint Bulma dans la recherche des sphères sans imaginer qu’il y a d’autres êtres très dangereux qui les veulent aussi.

Auteur: Nisio Isin (histoire) et Oh! Grand (art)

Prix: 129 pesos.

Éditeur source: Magazine hebdomadaire Shōnen, Kodansha.

Les caractéristiques: Jaquette, pages couleur et séparateur.

Nombre de volumes: 11+

Sexe: Fantaisie, surnaturel, action, drame, comédie.

Synopsis: Koyomi Araragi sauve l’étrange Hitagi Senjogahara lorsqu’elle tombe du haut d’un immeuble. Mais, au lieu de remercier Araragi, Senjogahara agrafe sa bouche. Ce qui surprend le plus Araragi, c’est que la jeune femme ne pèse rien! Face à un tel phénomène, Araragi lui propose l’aide d’une vieille connaissance qui a le savoir pour rendre sa pâte. Ils se rendent donc chez Meme Oshino, qui parvient à découvrir, à travers un rituel complexe, la terrible vérité derrière le passé de l’adolescent troublé. Plongez dans les pages hypnotiques de Bakemonogatari 1, le nouveau manga que Panini vous apporte!

Auteur: Akira Toriyama.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire Shōnen, Shueisha.

Les caractéristiques: Jaquette.

Volumes totaux: 1.

Sexe: Shonen, action, aventure, fantaisie, drame, comédie.

Synopsis: Jaco est un jeune patrouilleur galactique envoyé sur Terre en mission pour le protéger d’une menace potentielle qui arrivera dans un vaisseau spatial. Cependant, son véhicule est endommagé en cours de route et il atterrit sur une île où vit le vieil homme Omori, qui déteste les humains. Ensemble, ils vivront une aventure passionnante pour sauver la planète et un jeune écrivain intrépide. De plus, vous découvrirez l’événement tragique qui a anéanti l’une des races les plus puissantes de l’univers: les Saiyans!

Auteurs): Takahiro (histoire) et Tetsuya Tashiro (art).

Prix: 109 pesos.

Éditeur source: Gangan Joker, Square Enix.

Les caractéristiques: Pages couleur.

Volumes totaux: quinze.

Sexe: Action, drame, fantaisie, romance, horreur.

Synopsis initial: La faction Night Raid de l’armée révolutionnaire vise à affronter les forces oppressives de l’empire. Akame est un assassin accompli qui rejoint le Night Raid et en mission, elle rencontre Tatsumi, un garçon qui a quitté sa ville pour se rendre dans la capitale de l’empire et sauver son peuple de la pauvreté avec la fortune qu’il peut accumuler en travaillant. Après avoir perdu ses amis et avoir été trompé dans les intentions du Night Raid, il les rejoint pour se venger et atteindre ses objectifs.

Auteur: Kei Sanbe.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Jeune Ace, Kadokawa Shoten.

Les caractéristiques: Jaquette et pages couleur.

Volumes totaux: 9.

Sexe: Science-fiction, mystère, thriller psychologique.

Synopsis initial: Satoru est un jeune mangaka qui n’a pas seulement émergé mais qui a un pouvoir très spécial: le réveil. Avec lui, il est capable de remonter le temps pendant quelques minutes pour aider les autres avant que quelque chose de mauvais ne leur arrive. Dans sa vie apparemment monotone, il rencontre des personnes en détresse qu’il sauve sans même s’en rendre compte. Cependant, quelque chose fera refaire surface un événement qui a marqué son passé, et un événement oublié deviendra très important.

Auteur: Tsutomu Nihei.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Shonen Sirius, Kodansha.

Les caractéristiques: Jaquette et pages couleur.

Nombre de volumes: 7+.

Sexe: Fantaisie sombre, science-fiction.

Synopsis initial: Ce fantasme sombre se déroule sur Aposimz, un corps céleste artificiel de la taille de Saturne. Au cours d’une séance d’entraînement, Etherow et ses disciples sauvent une mystérieuse jeune fille de l’attaque des soldats impériaux et leur confie des objets qui vont changer leur vie et transformer le destin du monde dans lequel ils vivent: la terre gelée de Glenes.

Auteur: Kazue Katō.

Périodicité: Sans date.

Prix: 139 pesos.

Éditeur source: Jump Square, Shueisha.

Nombre de volumes: 26+.

Sexe: Fantaisie, surnaturel, action, horreur, comédie.

Synopsis initial: Rin Okumura est un jeune homme qui a hérité du sang de démon. Satan apparaît devant lui déclarant qu’il est son père et essaie de l’emmener à Géhenne, le monde où vivent les démons. Son père adoptif, qui est un exorciste de premier plan, le protège de sa vie et il meurt. Rin est irrité par son incompétence et décide avec une grande détermination de devenir un exorciste pour combattre Satan!

Auteur: Tsukasa Hojo.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 249 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire de Shonen, Shueisha.

Les caractéristiques: Jaquette, pages couleur et finition spéciale.

Volumes totaux: 32.

Sexe: Police, action, comédie.

Synopsis initial: Ryo Saeba ressemble à un jeune homme normal et insouciant, mais il est en fait un mercenaire aguerri de Tokyo. Avec son partenaire Makimura, il exécute toujours les commandes qu’il reçoit de ses clients grâce à sa grande maîtrise des armes à feu. Dans un monde où la justice n’atteint parfois pas tout le monde, des hommes comme lui sont nécessaires. Un jour, il est impliqué dans un terrible complot de trafic de drogue. La vie n’est pas facile, mais rien ne vous arrêtera. Ne manquez pas cette aventure passionnante et difficile qui se déroule dans les coins les plus sombres du Japon!

Auteur: Akira Toriyama.

Périodicité: Bihebdomadaire.

Prix: 289 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire de Shonen, Shueisha.

Les caractéristiques: Finitions spéciales et pages couleur.

Volumes totaux: 3. 4.

Sexe: Shonen, action, aventure, fantaisie, drame, comédie.

Synopsis initial: Une jeune fille de 16 ans a entamé un long voyage pour trouver les Dragon Balls, dont une légende parle. Chacune de ces sphères, selon leur ordre, possède un nombre précis d’étoiles. Si les sept boules de dragon sont trouvées et réunies, un dragon sacré pourrait être invoqué, ce qui exaucerait un souhait. Au début de l’aventure, il rencontre un très étrange garçon de 12 ans, avec une queue de singe et une force extraordinaire: Son Goku. Goku possède la sphère à quatre étoiles, qui semble avoir été un cadeau de son grand-père décédé et, pour l’instant, il l’utilise pour lui parler. Goku ne connaît donc toujours pas la légende. Bulma le lui dit et décide de l’adopter. Goku vous sera d’une grande aide dans vos aventures.

Auteur: Hiro Mashima.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 109 pesos.

Éditeur source: Magazine hebdomadaire Shōnen, Kodansha.

Les caractéristiques: Jaquette.

Nombre de volumes: 12+.

Sexe: Science-fiction, fantaisie, aventure.

Synopsis: Shiki est un jeune humain qui vit entouré de machines à Granbell, le royaume des rêves. Leur existence a été la plus heureuse jusqu’à ce que Rebecca et Happy, une fille et son chat bleu parlant, arrivent sur leur planète lors d’un de leurs voyages en enregistrant des vidéos pour des plateformes de streaming. Ils deviennent vite amis … et cette rencontre changera leur vie à jamais!

Auteur: Satoru Noda.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Jeune saut hebdomadaire, Shueisha.

Les caractéristiques: Jaquette et pages couleur.

Nombre de volumes: 23+.

Sexe: Aventure, historique, action, drame.

Synopsis initial: Saichi Sugimoto, un vétéran de la guerre russo-japonaise, s’installe à Hokkaidô avec l’intention de réaliser le dernier souhait de son meilleur ami, mort à la guerre: prendre soin de sa veuve et de leur fils. Pour y parvenir, il rejoint la ruée vers l’or qui se propage à travers les terres du nord du Japon, mais bientôt l’histoire d’un fabuleux trésor volé au peuple Aynu parvient à ses oreilles. S’associant à un jeune aynu, il se lance dans une chasse au trésor, sans se douter que d’autres créatures ont soif de cette richesse.

Auteurs): Kazuo Koike (histoire) et Goseki Kojima (art).

Périodicité: Mensuel.

Prix: 149 pesos.

Éditeur source: Manga Action, Futabasha.

Les caractéristiques: Jaquette.

Volumes totaux: 28.

Sexe: Drame historique, arts martiaux, aventure.

Synopsis initial: Un tueur à gages parcourt le pays pour faire son travail, porte une pancarte: «Enfant à louer, épée à louer, à votre service». Ce meurtrier est un ronin qui porte son fils et pour cette raison, il est appelé le “loup qui porte son petit”, mais il n’est pas seulement un ancien samouraï qui va d’un endroit à un autre pour remplir ses engagements, mais qui a sa propre mission et la sienne des règles, des règles que personne ne devrait enfreindre ou ignorer car elles risquent d’être l’une des innombrables victimes du guerrier errant le plus inspirant depuis des siècles.

* Les versions de manga sont officiellement disponibles dans tous Points Panini et dans son magasin en ligne à partir de ce mercredi.

* Aucun lancement de manga confirmé cette semaine.

Combien de ces titres de manga feront partie de votre collection?

