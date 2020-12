Dans cet univers de cyber-hackers et de tueur à gages, V est un mercenaire qui parcourt la glamour Night City à la recherche d’un implant garantissant l’immortalité. Vous, joueur, dirigez-le dans ce jeu vidéo à la première personne qui est arrivé sur le marché pendant la deuxième semaine de décembre après une très longue attente. Fait intéressant, les joueurs se sont vus promis une aventure pleine d’adrénaline pour rêver grand et faire brûler la ville, mais plusieurs ont eu une expérience frustrante sur leurs écrans (pour des raisons purement techniques). Découvrez ci-dessous quelques points clés du développement, du lancement retardé et des échecs de performance de Cyberpunk 2077.

Développement

Basé sur le jeu de rôle Cyberpunk – créé par Mike Pondsmith et publié par R. Talsorian Games en 1988 – le projet de jeu vidéo a commencé il y a huit ans. Cependant, c’est jusqu’en 2016 que le déjà appelé Cyberpunk 2077 est entré en phase de pré-production sous l’abri du développeur CD Projekt (The Witcher 3: Wild Hunt) et cinquante membres du personnel impliqués. L’équipe de production allait enfin ajouter 500 travailleurs, après les alliances de la marque polonaise avec d’autres sociétés liées, comme l’américain Nvidia, et une subvention de 7 millions de dollars.

D’ici août 2018, le directeur Adam Badowski il a noté que Cyberpunk 2077 pouvait désormais être joué du début à la fin dans une version primitive. Et bien qu’à ce moment-là c’était inconnu, Keanu Reeves il avait été choisi comme le personnage de Johnny Silverhand, à qui il prêtait sa voix, ses mouvements et son apparence. Au milieu de l’année suivante, dans le cadre de la grande convention E3, la participation de l’acteur John Wick au jeu vidéo a été révélée (d’où la phrase mémorable «tu es à couper le souffle») et une première date de sortie.

Retards de lancement

À l’E3 2019, Keanu Reeves et CD Projekt ont annoncé que Cyberpunk 2077 arriverait sur le marché – pour Xbox One, PlayStation 4 et PC – le 16 avril 2020. Cependant, cette date de sortie originale a été abandonnée au début de la même année, sous prétexte que le développeur avait besoin de “plus de temps pour terminer les tests, la réparation et le polissage”, même si le jeu était déjà “complet et prêt à être utilisé”. jouer »(via). Ses débuts ont été tournés à 17 septembre de l’année en cours.

Trois mois avant cette nouvelle date, dans le contexte de la pandémie de coronavirus, CD Projekt a publié une autre déclaration dans laquelle il déclarait qu’il faudrait plus de temps pour “équilibrer les mécanismes du jeu et corriger de nombreuses erreurs” (via). Par conséquent, le lancement de Cyberpunk 2077 a de nouveau été reporté, maintenant à 19 novembre 2020. Mais comme nous le savons bien, ce n’était pas non plus la date finale. Fin octobre, le développeur a de nouveau manifesté sur les réseaux sociaux après avoir reporté de trois semaines la publication du jeu vidéo, arguant qu’il fallait encore garantir à leurs différentes versions une reproduction correcte sur les consoles correspondantes, y compris les nouvelles générations.

Cyberpunk 2077 a enfin fait ses débuts 10 décembre dernier pour PS4, Xbox One, PC et Stadia. Les versions pour Xbox Series X et PlayStation 5 verront le jour en 2021.

Pannes techniques

Certaines premières réactions à Cyberpunk 2077, diffusées avant le lancement, ont salué la beauté de Night City, son gameplay en monde ouvert et le cœur investi dans l’histoire. Cependant, à partir du 10 décembre, ce que plusieurs clients PlayStation et Xbox ont découvert était un jeu vidéo avec d’innombrables erreurs techniques qui ont perturbé ses propriétés immersives.

Certains de ces problèmes, répertoriés par Polygon, comprenaient des problèmes de fréquence d’images ou de performances sur leurs graphiques, ainsi que des mouvements saccadés et des blocages. Le médium en aurait été témoin à travers des clips vidéo ou des émissions en direct de joueurs, basés sur les consoles PS4 et Xbox One (et leurs éditions améliorées respectives) qui ont particulièrement souffert des mauvaises performances de Cyberpunk 2077.

Évidemment, les plaintes ont plu sur CD Projekt, une marque qui a même été accusée de ne pas envoyer intentionnellement de copies du jeu vidéo pour PS4 et Xbox à des critiques (uniquement pour PC), sachant qu’ils recevraient des critiques négatives avant le lancement officiel.

Plus tard, le développeur s’est publiquement excusé de ne pas avoir partagé les versions console du jeu vidéo avant son arrivée sur le marché, refusant ainsi aux joueurs “une décision plus éclairée concernant leur achat”, en plus du fait que “nous aurions dû accorder plus d’attention à améliorez-le sur PlayStation 4 et Xbox One. CD Projekt a également annoncé une première série de mises à jour et deux correctifs à venir qui, d’ici février 2021, auraient remédié aux échecs “les plus graves” signalés. Pour ceux qui ne voulaient pas attendre deux mois, les retours et les remboursements étaient garantis.

Le 18 décembre 2020, Sony a supprimé Cyberpunk 2077 de son PlayStation Store.

