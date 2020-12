Personne n’a prévenu et il semble que le clap d’une galaxie très, très lointaine, ait donné le premier coup dur à la série dérivée de Rogue One, avec Diego Luna comme protagoniste. C’est précisément le Mexicain qui a révélé que le projet susmentionné avait déjà commencé à tourner dans la ville de Londres, un endroit où il se trouve également, étant donné que son personnage sera le protagoniste absolu de ce nouveau récit.

L’histoire audiovisuelle de Star Wars a connu des avancées très intéressantes au cours de cette décennie. D’abord avec le retour d’une nouvelle trilogie correspondant à la saga principale, mais aussi avec quelques spin-offs cinématographiques dont Rogue One a été le mieux accueilli par le public et la critique.

Dans ce film, Diego Luna incarne un soldat rebelle audacieux nommé Cassian Andor, un personnage qui a été bien accueilli par le public et qui, de par son contexte, se prosterne devant Disney comme un fruit idéal à presser. Bien sûr, il a été dit que LucasFilms et Disney ne feraient pas un pas en avant à moins que l’histoire en question n’en vaille la peine, nous devons donc supposer que la nouvelle série avec Luna au centre doit avoir son charme.

La confirmation est venue précisément de l’acteur, qui dans une interview avec Jimmy Kimmel posait des questions désarmantes jusqu’à ce qu’il n’ait pas d’autre option pour confirmer que la raison pour laquelle il était à Londres est due à une production LucasFilms pour Disney Plus.

La nouvelle série encore sans titre était confirmée depuis longtemps, mais son tournage a été laissé dans les limbes en raison des complications de la pandémie COVID-19. L’acteur de Y tu mama tambien, a déclaré en février dernier qu’à tout moment de l’année la série commencerait à tourner et bien que les temps soient difficiles, il semble que l’acteur ne mentait pas.

En plus de Diego Luna, la série présumée sur Rogue One a été rejoint dans le casting par la fille du chanteur Ricardo Arjona, l’actrice Adria Arjona. Nous l’avons vue dans la série True Detective ou Narcos, et elle espère atteindre le grand écran à travers le blockbuster de Sony Pictures, Morbius.

L’univers télévisuel du monde Star Wars a commencé avec The Mandalorian, qui est actuellement le plus gros succès de la franchise et de la plateforme de streaming Mickey Mouse. Pour la série Cassian Andor – toujours sans titre officiel – il n’y a toujours pas de date de sortie, ou plus de détails au-delà de sa confirmation.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.