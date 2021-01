Après plus de 30 ans, une troisième tranche de “Ghostbusters”, qui sera nommé ‘Ghostbusters: l’au-delà’, qui sera une suite directe des films classiques des années 80 et sera réalisé par Jason Reitman, fils du réalisateur des premiers films qui semble avoir trouvé la formule parfaite pour cette suite, comme il a récemment révélé qu’Ivan Reitman pleurait avec «Ghostbusters: Afterlife».

Après une mauvaise réception du redémarrage de ‘Chasseurs de fantômes’ 2016 mettant en vedette des femmes, elles ont cherché un moyen de donner une nouvelle approche à la franchise et ont finalement décidé de faire une suite où nous reverrions Bill Murray, Dan Ackroyd, Ernie Hudson et Sigourney Weaver, tous sous la direction de Jason Reitman, fils d’Ivan Reitman Et après quelques retards, il a finalement été annoncé qu’il sortira en salles le 11 juin 2021.

Lors d’une récente interview pour le magazine Empire, Jason Reitman a révélé que Ivan Reitman a pleuré avec ‘Ghostbusters: Afterlife’, Eh bien, le réalisateur a déjà vu cette suite et a assuré que c’était une digne continuation de ses productions:

«Mon père n’a pas beaucoup quitté la maison à cause de Covid. Mais il a fait un test, a mis un masque et est allé au parking Sony pour voir le film en studio. Et puis il a pleuré et a dit: ‘Je suis si fier de être ton père. “Et ce fut l’un des grands moments de ma vie.”

‘Ghostbusters: l’au-delà’ va enfin sortir en salles 11 juin 2021 et il est prévu qu’il n’aura plus de retards dus à la pandémie de coronavirus, il aura également la participation de nouveaux visages tels que Mckenna Grace et Finn Wolfhard et une participation spéciale de Paul Rudd.