2020 a peut-être été l’une des années les plus désastreuses pour l’industrie du divertissement, car les cinémas ont dû fermer pendant plusieurs mois, en plus d’arrêter toutes les productions de films et de télévision en raison de la pandémie de coronavirus, qui a causé que les calendriers de sortie ont dû être radicalement modifiés et que certains films sont dans une grande incertitude et l’un d’eux est le redémarrage de l’un des jeux vidéo les plus importants de ces dernières années, mais apparemment ‘Combat mortel’ il pourrait frapper HBO Max et non les théâtres.

Les adaptations de jeux vidéo ont connu une forte augmentation ces dernières années et une nouvelle version de ‘Combat mortel’, c’est laquelle dirigée par Simon McQuoid d’après un scénario de Greg Russo, qui devait sortir en janvier 2021, mais a récemment été retiré du calendrier de sortie de Warner et il n’y a pas encore de date de sortie prévue.

Selon des informations provenant de sources proches de Warner, ‘Mortal Kombat’ pourrait frapper HBO Max, puisqu’ils envisagent que la première soit portée sur la plateforme, mais ils attendent toujours de voir comment l’ouverture des salles et le nombre de participants évoluent dans les mois suivants pour savoir s’il est favorable de l’emmener au cinéma ou, définitivement, de le présenter à la plateforme de streaming.

Souviens-toi que ‘Wonder Woman 1984’ Il sortira simultanément à la fois sur HBO Max et au cinéma et ce sera peut-être le test décisif pour donner le feu vert et faire de même avec le redémarrage de ce jeu vidéo pour toucher le plus grand nombre de personnes tant aux États-Unis que dans le monde.