2020 a été marquée comme l’année au cours de laquelle Studios Marvel n’a pas eu de sortie en salles, car toutes ses premières ont dû être reportées en raison de la fermeture de cinémas dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus, le premier film de phase quatre est donc toujours en attente sortir en 2021, bien que tout pourrait changer dans un proche avenir, mais malgré les problèmes, ‘Veuve noire’ il n’arrivera pas sur Disney Plus comme cela a été dit.

Après la fermeture des salles, certaines productions ont décidé de sortir sur certaines plateformes de streaming ou en vidéo à la demande, parmi lesquelles ‘Mulan’ et ‘Soul’, qui a atteint Disney +, il a également été annoncé que ce même chemin prendra ‘Raya et le dernier dragon’ le 5 mai 2021.

Bien qu’il ait été entendu à plus d’une occasion que les productions Marvel prendraient cette décision, mais selon un rapport du magazine Variety, ‘Black Widow’ n’arrivera pas sur Disney Plus et sa première dans les cinémas pour le 7 mai 2021 est toujours debout, mais il n’est pas exclu qu’elle puisse avoir une sorte de retard en raison de la croissance de la pandémie dans les mois à venir.

En plus de “ Black Widow ”, trois autres films de l’univers cinématographique Marvel sont prévus, ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’ 7 juillet ‘Éternels’ le 5 novembre et pour clôturer l’année ‘Spider-Man 3’ le 17 décembre, mais ces dates pourraient encore avoir une sorte de retard, il ne reste donc plus qu’à attendre l’avancée de la pandémie dans les mois suivants et quelle sera la décision de Disney et Marvel Studios.