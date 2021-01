Qui est Amelia Garayoa?

‘Dis-moi qui je suis’ tente de répondre à cette question tout au long des neuf épisodes de cette adaptation télévisée du roman populaire de Julia Navarro. Un blockbuster télévisé entier avec une ambition internationale claire et une très belle allure dont le classicisme narratif apparent est surmonté d’un packaging réussi de postulats modernistes, notamment à travers la merveilleuse partition musicale composée par Lucas Vidal.

Devant les caméras, cependant, c’est Irene Escolar qui assume tout le rôle principal, confirmant pourquoi elle était l’élue de la romancière. Escolar se voit confier un rôle exigeant dans lequel elle excelle, peut-être plus pour cette prestation que pour toute autre chose dans une série qui se concentre sur elle, presque en continu et presque exclusivement. Amelia Garayoa est ‘Dis-moi qui je suis’ de la même manière que ‘Dis-moi qui je suis’ est Amelia Garayoa. Évidemment.

En fait, c’est peut-être l’un des rares défauts que l’on pourrait attribuer à cette production remarquable, encore un autre de Movistar + qui est particulièrement notable au niveau de la production: la fixation sur le personnage d’Amelia Garayoa laisse tous les autres dans un net désavantage malgré l’importance de certains. Vu dans son ensemble, seul Oriol Pla parvient à arracher une partie de cette humanité et de cette vérité qu’Amelia réclame du berceau comme si elle était une princesse.

C’est vrai que c’est de ça qu’il s’agit ‘Dis-moi qui je suis’, pour répondre à la question “Qui est Amelia Garayoa?”. Mais l’expérience aurait pu être plus complète et / ou plus complète s’il y avait eu plus de vie au-delà d’Amelia. De plus, il n’en est pas moins vrai que pendant ses neuf épisodes très serrés, le temps n’est pas perdu, étant une production aussi bien exécutée que hautement stylisée. Comme s’il n’y avait pas de temps à perdre. Aucune solution de continuité.

Après un début un peu plus timide, les événements commencent à se produire chapitre par chapitre, les uns après les autres de manière frénétique, avec une utilisation réussie et continue des points de suspension. Le réalisateur Eduard Corts donne beaucoup de rythme à un récit qui ne s’arrête jamais et regarde toujours vers l’avenir. S’il n’y avait pas sa division de chapitre convaincante, nous pourrions perdre du terrain, même si en tout cas il est compensé par une fluidité qui ne s’arrête jamais.

Son agilité narrative pointue et agressive est probablement ce qui définit le mieux ‘Dis-moi qui je suis’, bien sûr en dehors de son aspect audiovisuel sans faille, ce qui a été dit, au niveau des meilleures productions historiques européennes. ‘Dis-moi qui je suis’ c’est une adaptation d’un grand travail qui va droit au but, se concentrant sur ce qui est le plus important et honorant son original sans le ternir, n’étant pas par hasard une série supervisée et co-écrite par l’auteur elle-même.

Un croisement entre mélodrame romantique, drame historique et histoire d’espions qui fonctionne, et à merveille comme un reflet élégant d’un original qui sur le papier l’éclipsera toujours. Ce qui n’enlève pas pour quoi ‘Dis-moi qui je suis’ être un travail très satisfaisant, particulièrement appréciable au niveau de la production. Ce qui est dit, une série bien faite à tous les niveaux, pas très transgressive mais aussi convaincante que par dessus tout, complètement divertissante.

Par Juan Pairet Iglesias



