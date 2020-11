En avril 2020, il a été rapporté que Disney avait laissé plus de 40000 employés sans salaire en raison de la crise sanitaire mondiale. La situation ne semble pas modifiée et Disney Parks, une division de The Walt Disney Company, continue de prendre des décisions drastiques qui ont conduit à l’annonce du licenciement de 32 000 collaborateurs pour le premier semestre 2021.

Variety est le média en charge d’avertir que depuis septembre 2020, Disney avait déjà pris la décision de licencier 28 000 employés de Disneyland et Walt Disney World en raison de l’impact négatif que la pandémie de coronavirus (COVID-19) a causé. Cependant, la société a montré que le chiffre a fait l’objet d’une mise à jour et c’est ce qu’elle a récemment commenté lors d’une présentation à la United States Securities and Exchange Commission (SEC, pour son acronyme en anglais) (via Variety) :

«En raison du climat actuel, y compris les impacts du COVID-19 et de l’environnement changeant dans lequel nous opérons, la société a généré des gains d’efficacité dans sa dotation en personnel, y compris la limitation de l’embauche à des rôles commerciaux critiques, des licences et des réductions de vigueur. Dans le cadre de ces actions, l’emploi d’environ 32000 employés, principalement dans les parcs, les expériences et les produits, prendra fin au premier semestre de l’exercice 2021«.

Rappelons que les parcs Disneyland ont connu des hauts et des bas ces derniers mois, en raison de la fermeture temporaire de leurs parcs. Dans l’intérêt de rester à flot, dans un monde en pandémie, les efforts de réouverture des différents sites de Disneyland n’ont pas donné les résultats escomptés. Même en juillet 2020, les cinémas de Hong Kong ont de nouveau fermé en raison d’une ré-épidémie de COVID-19, ce qui a également amené Hong Kong Disneyland Resort à annuler sa réouverture. De même, Variety a également signalé que Disneyland et Disney’s California Adventure resteraient fermés jusqu’en 2021.

“Nous sommes extrêmement déçus que l’État de Californie maintienne Disneyland fermé malgré nos antécédents éprouvés”, a déclaré Bob Chapek, PDG de Disney.

Le 12 novembre 2020, le portail CNBC a signalé que Disney avait subi des pertes allant jusqu’à 2,4 milliards de dollars par rapport à son segment de parcs, d’expériences et de produits.

Face à ce panorama intense, la société Mickey Mouse a trouvé une bouffée d’air frais dans sa section divertissement à domicile. Ce mois-ci, il a été rapporté que Disney Plus avait atteint le 73 millions d’abonnés dans le monde (sans compter encore l’Amérique latine).

