La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel est sur le point de commencer et présentera une extension de cette franchise, car nous rencontrerons de nouveaux personnages tels que Shang-Chi ou Eternals, en plus de présenter de nouveaux horizons tels que le multivers dans le troisième opus de Spider-Man et le deuxième du sorcier suprême, mais apparemment ce dernier pourrait être plus important que prévu, car selon certains rapports, ‘Docteur étrange 2’ Ce sera plus grand que «Endgame».

Après la clôture de la phase trois du MCU, l’un des personnages qui aura le plus de poids est le docteur Strange, joué par Benedict Cumberbatch, qui travaille déjà sur la suite intitulée “ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ”, qui sera dirigée par Sam Raimi, Le même qui est en pause en raison de l’épidémie de Covid-19 au Royaume-Uni.

Selon les informations de Daniel Richtman, ‘Doctor Strange 2’ sera plus grand que ‘Endgame’ Et bien qu’il ne précise pas comment ce sera mieux, il semble que ce soit l’introduction du multivers, car il nous présentera un horizon beaucoup plus large qui serait très bénéfique pour Marvel Studios en apportant plus de personnages d’autres univers ou franchises, tel est le cas de X-Men, Deadpool, d’autres méchants de Spider-Man et éventuellement l’introduction de Les quatre Fantastiques.

Le film ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie’ Il avait déjà commencé sa phase de production au Royaume-Uni, mais en raison de l’augmentation des cas de coronavirus, ils ont dû arrêter les enregistrements, cela a été annoncé par le même Elisabeth Olsen, qui jouera un rôle important dans cette production en tant que méchant et on s’attend à ce que la série «WandaVision» être la porte pour cette production que la première de ce film est prévue pour le 25 mars 2022.