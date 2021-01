Tout au long de son histoire, le cinéma a joué un rôle fondamental dans la génération d’une perception des différents pays du monde dans l’imaginaire collectif de la société mondiale. Le cas le plus évident est peut-être celui des États-Unis, qui ont profité de leur industrie titanesque d’Hollywood pour construire l’image d’une nation héroïque et leader dans la défense de la démocratie. Cette vision s’est toutefois effondrée sous la présidence de Donald Trump.

Voici comment une étude conclut [vía] dans lequel il est montré que l’image du syndicat américain a été de plus en plus affectée depuis l’arrivée au pouvoir du républicain en 2017. En 2020, la perception positive avait une moyenne de 34% parmi les pays où l’étude a été réalisée, qui comprend la Belgique (24%), l’Allemagne (26%), la France (31%), le Canada (35%) et le Royaume-Uni (41%). Le seul endroit où l’image était majoritairement positive était la Corée du Sud avec 59%.

L’industrie nord-américaine a surmonté de nombreuses crises politiques tout au long de son histoire. Pourtant, il y a ceux qui se demandent s’il sera en mesure de surmonter ce qui est déjà considéré comme l’un des mandats les plus infâmes de toute l’histoire des États-Unis, un mandat qui menace de détruire l’image sur laquelle le pays a travaillé si dur pour bâtir. cinéma et télévision.

Le président comme héros d’action

Le personnage présidentiel a été capturé par les films ad nauseam. Beaucoup de ses explorations les plus importantes sont issues d’un réalisme dramatique, mais aussi d’une approche purement fantastique. Ce dernier a contribué à construire l’image d’un président dont le leadership et les capacités lui permettent de faire face à toutes sortes d’adversités sur la scène politique, mais aussi sur le champ de bataille.

La construction du président en héros d’action n’est pas un hasard, mais s’inscrit dans une longue tradition politique: 33 des 45 présidents américains ont participé activement à une guerre, dont le premier était George Washington. 73,33% au total. Des cinéastes comme Thomas J. Whitmore de Independence Day (1996) ou James Marshall de The Presidential Plane (1997) se sont appuyés sur ces bases pour justifier la formation qui leur permet de faire face à toutes sortes de menaces et ainsi donner un peu de la véracité de leurs missions respectives.

Barack Obama et Donald Trump font partie des rares exceptions à la règle. La première parce que le service militaire était facultatif à l’âge de 18 ans, en plus du fait que les États-Unis n’étaient impliqués dans aucun conflit pertinent à l’époque. Même ainsi, les spécialistes de l’image considèrent que son allure et son physique ont été déterminants dans sa victoire, car ils étaient des caractéristiques attrayantes pour un pays dans lequel 66% de l’électorat était en surpoids. [vía]. Cela a peut-être influencé les bases narratives d’Olympus Under Fire (2013) et La Chute de la Maison Blanche (2013), dans lesquelles le président avait besoin de l’aide d’un tiers, mais était toujours en mesure de s’imposer face aux attaques ennemies.

Plus controversé est le cas de Trump, qui s’est toujours vanté de sa bonne condition: «Je considère ma santé, mon endurance et ma force parmi mes plus grandes forces», a-t-il tweeté lors de sa première campagne. Plus tard, il a partagé une image de lui-même dans le corps de Rocky. Cependant, en tant que jeune homme, il a évité la conscription pour le Vietnam avec l’aide d’un médecin de confiance qui lui a diagnostiqué des éperons osseux qui le rendaient inapte au combat. [vía]. Son histoire personnelle a abouti à une image contradictoire: un individu limité en cas de besoin, qui fuit ses responsabilités par népotisme et se vante encore de ses vertus apparentes. C’est une description qui se heurte au concept historique de la présidence nord-américaine, ainsi qu’à l’image construite par le cinéma au fil des ans.

Le président comme chef

Apparemment, à Hollywood, tous les films ou séries ne valent pas la peine d’être explorés par la présidence: seulement ceux qui reflètent les pires crises imaginables, car cela contribuera à une plus grande exaltation des valeurs américaines. L’un des grands exemples est Tom Beck dans Deep Impact (1998), qui agit opportunément pour garantir la survie de sa nation et dont les efforts sont couronnés par un brillant discours final dans lequel il assure que «les villes tombent, mais elles se reconstruisent. Et les héros meurent, mais on se souvient d’eux. Nous leur rendons hommage avec chaque brique que nous posons, avec chaque champ que nous plantons, avec chaque enfant que nous réconfortons et ensuite nous apprenons à nous réjouir de ce qui nous a été donné à nouveau ».

Sans oublier le précité Thomas J. Whitmore le jour de l’indépendance, qui invite la défense planétaire avec un discours qui met l’accent sur le concept d’humanité. «Ce mot devrait avoir un nouveau sens pour nous tous aujourd’hui», dit-il. «Nous ne pouvons plus être consumés par nos petites différences. Nous serons unis par nos intérêts communs ».

Au niveau de la télévision, Jed Bartlet de The West Wing (1999) a abordé le côté humain de la politique pour nous offrir un président qui croit en la bonté innée de l’être humain, et qui le démontre dans chacune de ses actions. De la création de millions d’emplois à devenir un acteur clé des traités de paix entre Israël et la Palestine.

Dans le cas particulier de Donald Trump, une étude mondiale menée en 2017 a conclu que les gens du monde entier le considéraient comme arrogant (75%), intolérant (65%) et même dangereux (62%), mais aussi comme un leader fort (55%). ) [vía]. La surprise a été plus grande lorsque cette notion, jointe à celle du leadership nord-américain en période de crise mondiale qui avait été explorée tant de fois dans les films et séries, s’est effondrée avec la pandémie et l’incapacité de son président. “Cela n’affecte pratiquement personne”, a-t-il déclaré dans l’un de ses discours, contribuant ainsi à la désinformation et à l’instabilité. Les États-Unis sont devenus l’un des pays les plus touchés au monde par le coronavirus [vía] avec environ 25 millions d’infectés et plus de 380000 décès [vía].

La menace extérieure

La Seconde Guerre mondiale et la guerre froide ont amené l’industrie cinématographique américaine à trouver les Allemands et les Soviétiques les ennemis parfaits dans la lutte pour le rêve américain. Une tendance qui va d’Alexei de Sadeski dans Dr Unusual ou Comment j’ai appris à ne pas s’inquiéter et à aimer la bombe (1964) à Hans Gruber dans Hard to kill (1988) en passant par Christian Szell dans Death Marathon (1976), Ivan Drago dans Rocky IV (1985) ou Irina Spalko d’Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (2008). Les tendances ont évolué au fil du temps, tout comme les alliances politiques de l’union américaine, aboutissant à de plus en plus d’adversaires orientaux. La Corée du Nord est généralement le pays le plus évoqué dans ce sens, avec Kim Jong-un lui-même inclus dans A Crazy Interview (2014), tandis que la Chine est généralement évitée pour éviter la censure locale, car c’est l’un des box-offices les plus fructueux de l’actualité.

Cela ne veut pas dire que les menaces internes étaient absentes, mais même le cinéma ne pouvait pas anticiper une attaque contre le Capitole comme cela s’est produit en janvier 2021. Que ce soit par réalisme ou fiction absolue, les dangers locaux ont été attribués à des individus isolés, désireux de augmenter leur pouvoir, mais jamais à une population qui défendrait à tout prix les valeurs des Stars and Stripes. Cela expliquerait que des médias tels que la BBC décrivent ce qui s’est passé comme “un film de zombies”, historiquement lié à des masses en colère qui déclenchent le chaos.

L’image américaine a été tellement diminuée qu’aujourd’hui Vladimir Poutine de Russie inspire de meilleures sensations dans le monde entier [vía]. Une ironie, tant pour son mandat controversé, que pour la représentation historique de son pays sur grand écran. De son côté, Donald Trump a dû se contenter de comparaisons avec le controversé Frank Underwood de House of Cards (2013), une série qui a connu un énorme succès dans ses premières saisons jusqu’à ce qu’elle soit dépassée par la réalité.

L’image américaine derrière Donald Trump

Les films et séries sont à l’image de leur contexte et ceux réalisés sous la présidence de Donald Trump ne font pas exception. Dans cette hypothèse, il semble presque impossible de donner un minimum de crédibilité à tout complot contemporain qui tente de montrer les États-Unis comme un pays fort et uni face à l’adversité, et son plus haut dirigeant en tant que leader immaculé et incassable face aux conflits. Pourtant, il n’y a aucune raison de penser que l’image américaine a été entachée à jamais.

Cela prendra du temps, mais l’histoire dit qu’il est possible d’inverser la tendance. En témoigne l’optimisme qui caractérisait tant le cinéma des années quatre-vingt après la sombre décennie des années 70, marquée par les dernières années du Vietnam et la démission de Richard Nixon par Watergate. Ou l’espoir de tant de films réalisés pendant le mandat de Barack Obama, après l’administration controversée de George W. Bush.

Il sera plus intéressant de voir comment les futures productions reflètent cette période de l’histoire, surtout lorsqu’une grande partie de l’industrie américaine a ouvertement exprimé son mécontentement contre Donald Trump. Les premières critiques n’ont pas tardé à venir, avec des titres comme American Horror Story: Cult (2017), Joker (2019) ou Tchernobyl (2019) et elles continueront sûrement à arriver pendant de nombreuses années. Un rappel d’une époque sombre aux États-Unis, mais aussi des dangers posés par ces dirigeants qui fondent leur politique sur la haine et l’intolérance.

