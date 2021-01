Cela fait vingt ans que le cinéaste Richard Kelly mettre un point d’interrogation indélébile au-dessus de nos têtes. Son premier long métrage cryptique Donnie Darko a eu sa première mondiale le 19 janvier 2001 au Festival du film de Sundance, où il a concouru pour le prix du grand jury contre l’emblématique Memento, réalisé par Christopher Nolan. Cependant, Kelly aurait été loin de considérer son homologue britannique comme un rival, notamment pour le précieux soutien qu’il a apporté pour la distribution de ses débuts.

Cette semaine, Collider a raconté comment Christopher Nolan a fait sa part pour que Donnie Darko obtienne une diffusion commerciale dans les théâtres. Il est arrivé qu’arriver sur grand écran semblait être un exploit très improbable pour ce thriller psychologique mettant en vedette Jake Gyllenhaal, car bien qu’il vantait l’approbation de Sundance, certains facteurs ont conduit à la méfiance du distributeur. Par exemple, la complexité de l’intrigue (difficile à vendre), l’attente de paiement des droits musicaux (une bonne bande-son coûte de l’argent) et les demandes récurrentes que Kelly raccourcisse la bande de trente minutes.

Les mois passèrent et une fenêtre de sortie pour le film n’était pas perceptible. Pendant ce temps, Memento était arrivé dans les cinémas américains à la veille du printemps 2001 et était responsable de sa distribution. Films de Newmarket Il a été témoin de la façon dont le phénomène cinématographique de Christopher Nolan – avec un budget de 4,5 millions de dollars – a conquis le box-office local pour réaliser 25,5 millions de dollars de recettes.

Sans surprise, la société a commencé à apprécier l’opinion de Nolan sur des questions spécifiques, ce qui était très pertinent pour ce qui a suivi. Aaron Ryder, un cadre de Newmarket, a reçu un jour une proposition pour permettre à Richard Kelly de présenter Donnie Darko aux hauts dirigeants de l’entreprise. Il l’a fait, mais le futur directeur de Tenet et la société de production ont également été invités. Emma Thomas, qui ont occupé leurs places jusqu’à la fin de la projection.

«Lorsque les lumières se sont allumées, Chris et sa femme se sont tournés vers les dirigeants de Newmarket Chris Ball et Will Tyrer. Ils les regardèrent tous les deux et acquiescèrent. Ils ont dit: “Vous devriez distribuer ceci” “, se souvient Kelly (via).

Dit et fait, le distributeur s’est mis au travail et bien qu’ils aient été plus enclins à lancer Donnie Darko directement en vidéo, Drew Barrymore (l’actrice et productrice exécutive du film) a donné un petit coup de pouce pour obtenir une sortie en salles pendant la saison d’Halloween; spécifiquement le 26 octobre 2001.

On pourrait dire que ce n’est pas une fin entièrement heureuse. La performance au box-office de ce premier long métrage était très malheureuse, peut-être motivée par les parallèles entre la catastrophe aérienne du film et les événements du 11 septembre de la même année à New York. Pourtant, Donnie Darko a acquis plus tard le sublime label de “film culte” et le doit en partie à Christopher Nolan, qui a voté pour ne pas le refuser au public de ce monde fou.

Cette semaine, Jake Gyllenhaal s’est joint à la célébration du vingtième anniversaire de la première mondiale de Donnie Darko, à travers une série de photos de souvenirs entourant sa production.

Il lit au bas des images partagées par le nominé aux Oscars:

«J’ai reçu mon scénario et quelques artefacts de Donnie Darko… Il est sorti aujourd’hui il y a 20 ans. C’est un film qui a changé ma vie et ma carrière, et il était irréel de voir cette histoire trouver une vie plus tardive avec de nouveaux publics et de nouvelles générations, et pourtant ce que Donnie a dit à Roberta Sparrow reste vrai: “ Il y a beaucoup à espérer. ». Merci à tous les fans qui m’ont approché au fil des ans avec ce regard de confusion sur leurs visages et qui ont demandé: “ Qu’est-ce que diable Donnie Darko? ” Joyeux 20e anniversaire, Donnie! Continuons à confondre les gens. Un toast à vingt autres.

Donnie Darko est disponible dans le catalogue Amazon Prime Video.

