L’avenir de l’univers cinématographique Marvel semble être beaucoup plus vaste que prévu, car non seulement il y aura de nouveaux personnages, mais d’autres seront également ajoutés après l’achat de 20th Century Fox tels que Deadpool ou Fantastic Four, mais malgré le fait que l’on ne sache pas l’arrivée éventuelle des mutants, il semble qu’elle soit déjà prise en considération et un rapport récent indique qu’un L’acteur de «Cobra Kai» pourrait être Iceman.

La série «Cobra Kai» Il a connu une belle résurgence après son acquisition par Netflix et sa dernière saison a battu des records d’audience, puisqu’il est resté dans le goût du public pour son mélange de nostalgie qui le relie à la saga ‘Karate Kid’, plus un casting plus jeune qui atteint un nouveau public.

Selon les mots de l’initié Mikey Sutton, un L’acteur de ‘Cobra Kai’ pourrait être Iceman, en tant qu’acteur est envisagé pour ce rôle dans un avenir pas trop lointain dans le MCU, en particulier l’acteur Tanner Buchanan, qui donne vie à Robby, fils de Johnny Lawrence, Eh bien, selon ce rapport, Marvel a prêté attention à l’acteur pour donner vie à ce mutant, même s’il n’y a toujours pas de rapprochement avec l’acteur pour rejoindre la franchise.

Apparemment, Iceman et d’autres mutants pourraient faire leur apparition dans un autre film de Spider-Man, ce qui servirait à commencer à présenter ces personnages tant attendus sans avoir besoin d’un film solo du X Men pour le moment, en plus de rejeter la version de Shawn Ashmore qui a été présenté lors des premières adaptations de cette équipe.