Parmi les cadeaux de Noël, le merchandising de films est toujours celui qui suscite le plus d’anticipation.

Appeler objets de collection purs, passion geek, fandom cinéphile ou tout ce que vous voulez, mais la vérité est qu’un cadeau de ce type sera un succès garanti.

Le septième art est l’un des grands protagonistes en ce sens. le marchandisage qui existe autour des films et des séries est pratiquement sans fin. Mais quand même, nous allons vous proposer les meilleures recommandations de cadeaux de Noël, basées sur ces productions.

Harry Potter enchante tous ses fans, un an de plus

Cela fait presque deux décennies depuis sa sortie Harry Potter et la pierre philosophale en Espagne. Et continuez à gagner des adeptes!

La saga du magicien le plus connu au mondeC’est aussi l’un des plus passionnés par toutes sortes de merchandising. Il y a pratiquement tout.

Poupées, t-shirts, chaussettes, sacs … Une infinie variété d’accessoires à emporter comme si vous étiez l’un des prestigieux Poudlard.

Bien sûr, la collecte atteint le plus haut niveau avec les chiffres de tous les personnages, dans différentes lignes de collections. Choisissez votre favori et n’en manquez pas un seul.

En outre, Harry Potter a un avantage incomparable. Tout au long des films, les personnages apprécient les friandises, les boissons pour enfants et collectionnent même eux-mêmes toutes sortes d’objets.

Le coup de maître des experts du merchandising a été donner vie à tous ces objets. Nous ne pouvons pas garantir qu’ils sont magiques, mais ce sont des reproductions fidèles des dessins utilisés dans chacun des films.

Que le merchandising vous accompagne avec Star Wars

Pour les sagas de films anthologiques, Guerres des étoiles se consolide au-dessus de tous les autres, avec une véritable légion de fans à travers le monde.

Ils ont un avantage. Ils portent depuis les années 80, des chiffres marketing d’une galaxie lointaine, très lointaine. Et les ventes ne cessent d’augmenter!

Avec Disney +, ils ont sauté à la vitesse de la lumière en termes de merchandising. Pouvez-vous imaginer combien de cadeaux de Noël mettront en vedette Baby Yoda? Ce ne sera pas Jedi qui pourra l’arrêter.

En dehors de Le mandalorien, La renommée de Star Wars nous a permis d’avoir toutes sortes de merchandising, des sacs à main Ewok aux écouteurs Resistance. Il vous suffit de choisir votre camp, de choisir les meilleurs cadeaux et de réussir ce Noël!

Cadeaux originaux de films pour Noël

Nous savons à quel point vous aimez les personnages de séries et de films, les t-shirts avec des phrases de vos sagas préférées et ces adorables animaux en peluche qui représentent gracieusement les protagonistes.

Mais si vous cherchez un cadeau de Noël original basé sur des films, nous recommandons les jeux de société.

Mettez la technologie de côté et concentrez-vous sur les jeux traditionnels. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils peuvent être profonds et à quel point ils vous feront vivre une expérience authentique comme si vous étiez au milieu d’une des aventures que vous avez vues tant de fois à l’écran.

Pratiquement tout séries et films avec un certain fandom ils ont un ou plusieurs jeux de société. Trouvez votre style de jeu préféré et profitez-en avec vos amis et votre famille.

Celui qui gagne le jeu choisit le film!

Merchandising au-delà du cinéma

le marchandisage

il a son plus grand représentant dans le septième art, mais pas le seul. Aujourd’hui, la bande dessinée, l’anime et les jeux vidéo ont également rejoint la tendance.

Aussi, si vous allez faire un cadeau de Noël, il peut être extrêmement difficile pour vous de savoir si cette personne possède déjà cette bande dessinée ou a joué à ce jeu vidéo. Vous savez qu’il aime ça, alors pourquoi ne pas l’aider à se remémorer constamment avec de la merch?

Grâce à l’achat de licences par les fabricants, vous pouvez littéralement tout trouver. Des recréations exactes d’un personnage d’un film aux adaptations pratiques. Avez-vous vu la lampe à épée de Zelda ou celle en forme de fantôme pac man? Qui ne veut pas d’eux sur leur table de travail!

Cinéma, séries, jeux vidéo, bandes dessinées. Il est impossible de se tromper! Un cadeau de merchandising est drôle, émotionnel et souvent pratique. Une excellente option pour ce Noël.

