La nouvelle princesse Disney est prête à atteindre le septième art avec des aventures inspirées de la culture orientale, qui montreront des royaumes qui dépasseront l’imagination, ceci combiné avec plusieurs séquences d’action, pour montrer à cela une nouvelle photo de ‘ Raya et le dernier dragon ‘.

L’image partagée par Disney via Entertainment Weekly est décrite comme Ray au milieu d’une scène d’action dans le marché flottant de Talon, l’un des cinq royaumes de ce film, qui sont Heart, Talon, Fang, Spine and Tail .

En plus de la nouvelle photo de ‘Raya et le dernier dragon’, l’actrice Kelly Marie Tran qui prête sa voix au protagoniste, s’est entretenue avec la même source pour expliquer que ce film présentera une princesse de guerre, brisant le modèle traditionnel du grand la plupart des princesses Disney:

“C’est quelqu’un qui est techniquement une princesse, mais je pense que ce qui est vraiment cool dans ce projet, à propos de ce personnage en particulier, c’est que tout le monde essaie de changer le récit sur ce que signifie être une princesse. Raya est totalement une guerrière. Quand elle était enfant, elle était excitée de recevoir son épée. Et elle grandit pour devenir une guerrière vraiment dure et courageuse et peut vraiment prendre soin d’elle-même », a expliqué Tran.

D’autre part, “ Raya et le dernier dragon ” aura le même format de première que “ Mulan ” et “ Wonder Woman 1984 ”, car il sortira sur Disney + et dans les salles simultanément le prochain. 5 mars 2021 mais ce ne sera pas gratuit car il aura aussi un surcoût, probablement 30 dollars comme le remake du guerrier chinois. Le film d’animation mettra en vedette des performances de Kelly Marie Tran, Cassie Steele et Awkwafina.